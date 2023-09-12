Apple وAAA شريكان في توفير المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية لأجهزة iPhone

أعلنت شركة Apple عن شراكة جديدة مع AAA لتقديم خدمة المساعدة على الطريق التي تعمل عبر الأقمار الصناعية إلى iPhone 15 وiPhone 14. وتتوسع هذه الميزة في خدمة الطوارئ SOS الحالية عبر القمر الصناعي، والتي تم تقديمها مع iPhone 14. ومع هذه الخدمة الجديدة، يمكن لمستخدمي iPhone احصل الآن على مساعدة لحل مشاكل السيارة مثل ثقب الإطار أو نفاد الوقود عندما تكون خارج نطاق الهاتف المحمول.

عند تنشيط جهاز iPhone 14 أو iPhone 15 جديد، سيحصل المستخدمون على وصول مجاني لمدة عامين إلى خدمات الطوارئ SOS والمساعدة على الطريق. الخدمات المقدمة من خلال هذه الميزة تخضع لشروط عضوية AAA لأعضاء AAA، أو متاحة على أساس الدفع لكل استخدام لغير الأعضاء.

للوصول إلى خدمة المساعدة على الطريق، يمكن للمستخدمين ببساطة إرسال رسالة نصية إلى AAA للحصول على المساعدة في حالات الطوارئ مثل إغلاق سيارتهم أو نفاد الوقود. تستخدم هذه الميزة خيار نص الطوارئ من Apple عبر القمر الصناعي عندما لا تتوفر تغطية خلوية أو تغطية Wi-Fi.

عندما يتصل المستخدم بـ AAA للحصول على المساعدة، سيظهر استبيان قصير على الشاشة لجمع التفاصيل الأساسية. يمكن بعد ذلك إرسال هذه التفاصيل عبر القمر الصناعي إلى AAA، التي سترسل رسالة مباشرة إلى المستخدم وترسل المساعدة إلى موقعه. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ميزة القمر الصناعي هذه تتطلب خط رؤية واضحًا للسماء، لذلك قد لا تعمل في المناطق ذات الغابات الكثيفة أو المواقع الأخرى ذات الرؤية المحجوبة.

على الرغم من أن شركة Apple لم تعلن عن تكلفة خدمة الطوارئ SOS بعد العامين الأوليين، إلا أنها إضافة مرحب بها لمستخدمي iPhone الذين قد يجدون أنفسهم بحاجة إلى المساعدة في المناطق النائية أو المواقف التي لا تتوفر فيها طرق الاتصال التقليدية.

المصادر: أبل، AAA