هاتف iPhone 15 القادم من Apple: ما يمكن توقعه

تستعد شركة Apple للكشف عن هاتف iPhone 15 الذي طال انتظاره خلال عرض منتجاتها السنوي. وشهد عملاق التكنولوجيا تراجعًا طفيفًا في المبيعات، مع انخفاض الأرقام لثلاثة أرباع متتالية، مما يشير إلى تراجع محتمل آخر في الربع الحالي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض سعر سهم شركة أبل وتوقف نمو قيمتها السوقية.

على غرار الإصدارات السابقة، من غير المتوقع أن يتميز iPhone 15 بتطورات تكنولوجية رائدة. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن تقدم تحسينات تدريجية على شرائحها وبطارياتها وكاميراتها. ومع ذلك، أحد التغييرات الملحوظة هو اعتماد معيار كابل USB-C، والذي من المرجح أن تقدمه شركة آبل للشحن.

هذا التحول إلى USB-C مدفوع في المقام الأول بتفويض من المنظمين الأوروبيين الذي يدعو إلى التخلص التدريجي من كابلات منفذ Lightning بحلول عام 2024. وهناك تكهنات حول ما إذا كانت شركة Apple ستنفذ هذا التغيير عالميًا أو ستقصره على السوق الأوروبية. ولحسن الحظ، يمتلك العديد من المستهلكين بالفعل كابلات USB-C نظرًا لاستخدامها الواسع عبر الأجهزة المختلفة، مما يجعل الانتقال مريحًا نسبيًا. توفر كابلات USB-C أيضًا سرعات شحن ونقل بيانات أسرع مقارنةً بكابلات Lightning، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتميز طرازات iPhone 15 بإعادة التصميم، مع قطع متغير الشكل على شاشة العرض يُعرف باسم "الجزيرة الديناميكية". تم تقديم عنصر التصميم هذا لأول مرة مع أجهزة Pro وPro Max العام الماضي. هناك أيضًا شائعات عن أن إصدارات Pro وPro Max تتضمن عدسة مقربة على شكل المنظار مع تقريب بصري 6x، مما يوفر تجربة كاميرا محسنة للتصوير الفوتوغرافي لمسافات طويلة.

ومع هذه الترقيات، يتوقع المحللون زيادة محتملة في أسعار طرازي Pro وPro Max. يأتي هذا في وقت يؤثر فيه التضخم بعد الوباء بالفعل على ميزانيات الأسر، ويختبر استعداد المستهلك لدفع ثمن الأجهزة المتميزة.

وبصرف النظر عن أجهزة iPhone الجديدة، من المتوقع أيضًا أن تكشف شركة Apple عن أحدث ساعاتها الذكية ونظام التشغيل iOS 17 القادم. سيقدم iOS 17 ميزات مثل النسخ الفوري للمكالمات التي لم يتم الرد عليها، مما يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة قبل تسجيل البريد الصوتي.

وبشكل عام، فإن إصدار iPhone 15 من Apple أمر متوقع للغاية، حتى مع غياب التقدم التكنولوجي الكبير. من المتوقع أن يؤدي اعتماد كابلات USB-C وتحسينات الكاميرا وتحديثات البرامج إلى جذب المستهلكين وزيادة المبيعات.

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