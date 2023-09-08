Apple تكشف عن ترقيات مثيرة وزيادات محتملة في الأسعار لجهازي iPhone 15 Pro وPro Max

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن أحدث تشكيلة منتجاتها في حدث "Wonderlust" القادم، والذي يضم هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المرتقبين. وإلى جانب هذه الهواتف الذكية الجديدة، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا رؤية Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 وAirPods Pro الجديدة والمزيد. ومع ذلك، فإن التغييرات التي تخبئها شركة Apple لنماذج iPhone الجديدة هي التي جذبت انتباه الجميع، وخاصة الزيادة المحتملة في الأسعار.

أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار iPhone 15 Pro وPro Max هو تقديم ترقيات مثيرة. لدى Apple خطط طموحة لمجموعة iPhone 15، بما في ذلك التبديل من Lightning إلى USB-C، ودعم الشحن اللاسلكي Qi 2، وزر كتم الصوت القابل للبرمجة مع وظيفة زر الإجراء في طرازات Pro، من بين ميزات أخرى.

يشير تقرير حديث من Digitimes إلى أن سلسلة iPhone 15 Pro قد تشهد أيضًا زيادة كبيرة في الأسعار بسبب ترقيتين رئيسيتين. أولاً، تفكر شركة آبل في التحول من الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى هيكل من التيتانيوم، مما قد يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج. ثانيًا، يمكن أن يتميز طراز Pro Max حصريًا بترقية عدسة المنظار، مما يسمح بتقريب بصري 5-6x، مع توقع بعض المصادر إمكانية تكبير بصري 10x.

من حيث السعر، يمكن أن يصبح iPhone 15 Pro وPro Max أغلى طرازات iPhone حتى الآن. من المحتمل أن تؤدي إضافة كاميرا التكبير البصري الجديدة إلى زيادة سعر Pro Max بمقدار 200 دولار. وفقًا لـ Forbes، فإن تفاصيل الأسعار المتوقعة لمجموعة iPhone 15 هي كما يلي: iPhone 15 يبدأ من 799 دولارًا، وiPhone 15 Plus يبدأ من 899 دولارًا، وiPhone 15 Pro يبدأ من 1,099 دولارًا، وiPhone 15 Pro Max يبدأ من 1,299 دولارًا.

يُعتقد أن قرار شركة Apple بتنفيذ هذه التغييرات هو خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن بين الطلب عبر طرازات iPhone الخاصة بها. في الدورة السابقة، تفوقت مبيعات طرازي Pro وPro Max على طرازي iPhone وPlus القياسيين بسبب اختلاف بسيط في السعر. ومن خلال زيادة الفجوة السعرية بين الطرازات الاحترافية وغير الاحترافية، تهدف شركة Apple إلى تحقيق التعادل في الطلب ودعم سلسلة التوريد الخاصة بها. وبالتالي، سيكلف iPhone 15 Pro ما يقرب من 300 دولار أكثر من iPhone 15 القياسي، في حين سيكلف iPhone 15 Pro Max ما يقرب من 400 دولار أكثر من iPhone 14 Plus.

قد تجعل هذه الاختلافات في الأسعار المحدثين المحتملين يفكرون مرتين، لكن شركة آبل تسعى إلى زيادة متوسط ​​سعر البيع لتعويض الانخفاض العام في سوق الهواتف الذكية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الترقيات والزيادات في الأسعار مبررة وما إذا كان المستهلكون سيعتبرون أجهزة iPhone الجديدة تستحق الاستثمار. من المقرر عقد حدث Apple في 12 سبتمبر.

مصادر:

- الأرقام

- فوربس