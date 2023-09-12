كيفية مشاهدة الحدث الرئيسي لشهر سبتمبر من Apple

لقد توقع عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الحدث الرئيسي القادم لشركة Apple في شهر سبتمبر. ولحسن الحظ، يمكنك الانضمام إلى الإثارة من خلال البث المباشر للحدث عبر الإنترنت. فيما يلي دليل حول كيفية مشاهدة الحدث المرتقب:

1. قم بزيارة موقع Apple الرسمي: ابدأ بالانتقال إلى موقع Apple الرسمي. في قسم "أحداث Apple"، ستجد بثًا مباشرًا للحدث. ما عليك سوى النقر على الرابط للوصول إلى البث والاستمتاع بالحدث الرئيسي في الوقت الفعلي.

2. تحقق من قناة Apple على YouTube: ستقوم Apple أيضًا ببث الحدث مباشرة على قناتها على YouTube. إذا كنت تفضل المشاهدة عبر YouTube، فتفضل بزيارة القناة وتأكد من تشغيل الإشعارات حتى لا تفوت أي تحديثات.

3. استخدم تطبيق Apple TV: إذا كان لديك جهاز Apple TV، فيمكنك الوصول إلى البث المباشر من خلال تطبيق Apple TV. افتح التطبيق وابحث عن البث المباشر للحدث. سيسمح لك هذا بمشاهدة الحدث الرئيسي من غرفة المعيشة الخاصة بك على شاشة أكبر.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستماع إلى حدث Apple الرئيسي في سبتمبر أينما كنت. ابق على اطلاع بأحدث إعلانات المنتجات والتطورات التكنولوجية والأخبار المثيرة من Apple.

التعاريف:

– الحدث الرئيسي: عرض تقديمي أو إعلان من شركة Apple يعرض المنتجات الجديدة وتحديثات البرامج والتكنولوجيا المبتكرة.

– البث المباشر: بث حدث ما في الوقت الفعلي عبر الإنترنت، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة الحدث فور حدوثه.

مصادر:

- الموقع الرسمي لشركة أبل

- قناة أبل على اليوتيوب

- تطبيق أبل تي في