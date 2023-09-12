Apple تعلن عن iPhone 15 وApple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2

وصل أخيرًا حدث iPhone 15 الذي طال انتظاره من Apple، مع الكشف عن هاتف Apple iPhone 15 الجديد تمامًا. ويُشاع أن iPhone 15 سيكون متاحًا في أربعة نماذج مختلفة، ويقدم iPhone XNUMX تصميمًا جديدًا للنماذج الأرخص وتغييرًا كبيرًا في منفذ الشحن ، الأول لأجهزة iPhone منذ أكثر من عقد من الزمان.

لكن هذا ليس الإعلان الوحيد من شركة Apple اليوم. إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة، كشفت Apple أيضًا عن Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2. تتميز Apple Watch Series 9 بمعالج S9، وهو أسرع بنسبة 30٪ من سابقتها، مما يوفر أداءً محسنًا للمهام اليومية والتفاعلات مع Siri. . كما يقدم أيضًا ميزة Double Tap، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع Apple Watch الخاصة بهم بسهولة أكبر.

فيما يتعلق بالاستدامة، قطعت شركة Apple خطوات كبيرة. تشتمل Apple Watch Series 9 على أكبر عدد ممكن من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك استخدام الكوبالت المعاد تدويره لأول مرة. الحزام الرياضي مصنوع أيضًا من مواد معاد تدويرها. بالإضافة إلى ذلك، التزمت Apple بتزويد جميع عمليات تصنيع Apple Watch بالكهرباء المتجددة واستثمرت في الكهرباء الخضراء لتعويض الانبعاثات المتوقعة من شحن المستخدم.

واغتنمت شركة Apple أيضًا الفرصة لتسليط الضوء على التزامها بالاستدامة من خلال مبادرة Apple 2030. المبنى الرئيسي للشركة محايد تمامًا للكربون ويعمل على الكهرباء المتجددة. وقد وافق أكثر من 100 مورد على استخدام الكهرباء المتجددة، وبدأت شركة Apple في بذل جهود للحفاظ على البيئة مثل زراعة الغابات وإعادة بناء أشجار المانغروف. بحلول عام 2030، تهدف Apple إلى تحقيق تأثير مناخي صفري لجميع منتجاتها.

تتميز ساعة Apple Watch Ultra 2، وهي ترقية من طراز العام الماضي، بميزة Double Tap الجديدة وقدرات Siri المحسنة. ويتميز بشاشة رائعة مع أقصى سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع. ويؤكد Ultra 2 أيضًا على ميزات جديدة لركوب الدراجات والركض، بالإضافة إلى ملاءمته للغواصين والمستكشفين. مثل السلسلة 9، فهي مصنوعة من مواد معاد تدويرها وهي منتج خالٍ تمامًا من الكربون.

يخطف هاتف iPhone 15 الأنظار بألوانه الباستيل المذهلة والتغيير الواضح في التصميم الأمامي. كما هو الحال دائمًا، جمعت Apple بين الابتكار والجمال لتقدم جهازًا يحبس الأنفاس.

مصادر:

– الاتجاهات الرقمية