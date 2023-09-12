يتوفر Apple iPhone 14 Pro بخصم هائل قبل إطلاق iPhone 15 Pro

ستتم إزالة Apple iPhone 14 Pro قريبًا من متجر Apple Store بينما تستعد Apple لإطلاق هاتفها الرائد الجديد iPhone 15 Pro. ومع ذلك، قبل خروجه رسميًا، يتوفر iPhone 14 Pro حاليًا بخصم كبير على Flipkart.

تم إطلاق iPhone 1,29,900 Pro في الأصل في العام السابق بسعر يبدأ من 14 روبية، وهو مدرج الآن في Flipkart مقابل 1,19,999 روبية بعد خصم قدره 9,901 روبية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Flipkart خصمًا يصل إلى 36,100 روبية مقابل هاتفك الذكي القديم، مما يخفض السعر إلى 83,899 روبية. يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من خصم إضافي قدره 3,000 روبية على معاملات EMI لبطاقة الائتمان وبطاقة الخصم من بنك HDFC. وبذلك يصل السعر النهائي لجهاز iPhone 14 Pro إلى 80,899 روبية بعد خصم كبير قدره 49,001 روبية.

يبرز iPhone 14 Pro كأول هاتف "خالي من النوتش" من Apple، وذلك بفضل ميزة Dynamic Island المبتكرة. إنه مزود بشريحة A16 Bionic القوية، مما يضمن أداءً سلسًا وفعالاً. يحتوي الجهاز على كاميرا ثلاثية جديدة بدقة 48 ميجابكسل، مما يلتقط صورًا مذهلة بتفاصيل مذهلة. يتميز iPhone 14 Pro بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

جعلت شعبية iPhone 14 Pro منه جهازًا مطلوبًا للغاية، وغالبًا ما يتم بيعه على منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Flipkart وAmazon. لقد كان الطلب على نموذج التخزين الأساسي، على وجه الخصوص، مرتفعًا.

بينما تستعد شركة Apple لإطلاق iPhone 15 Pro، تتاح للمستهلكين فرصة شراء iPhone 14 Pro بخصم كبير. بفضل تصميمه الخالي من العيوب، ورقاقة قوية، وإعداد كاميرا مثير للإعجاب، يظل iPhone 14 Pro الخيار الأفضل لعشاق التكنولوجيا.

مصادر:

- فليبكارت

– بنك اتش دي اف سي