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تقدم Apple خيارات تخزين أعلى جديدة لخطط iCloud

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تقدم Apple خيارات تخزين أعلى جديدة لخطط iCloud

أعلنت شركة Apple عن خيارات تخزين أعلى جديدة لخطط iCloud الخاصة بها خلال حدث iPhone 15. حتى الآن، كان الحد الأقصى للتخزين لحسابات iCloud الفردية يبلغ 2 تيرابايت مقابل 9.99 دولارًا شهريًا. ومع ذلك، بدءًا من 18 سبتمبر، ستقدم Apple خططًا بسعة 6 تيرابايت و12 تيرابايت لتلبية الطلب المتزايد على المزيد من سعة التخزين للصور ومقاطع الفيديو والمستندات والبيانات الشخصية.

سيتم تسعير خطة 6 تيرابايت الجديدة لـ iCloud + بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في الولايات المتحدة، بينما تبلغ تكلفة خطة 12 تيرابايت 59.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. يمكن أيضًا مشاركة مستويات التخزين هذه مع ما يصل إلى ستة أشخاص من خلال Family Sharing.

بالإضافة إلى خيارات التخزين المتزايدة، ستتضمن هذه الخطط جميع ميزات iCloud+ الأخرى مثل iCloud Private Relay وHomeKit Secure Video. وهذا يعني أن المستخدمين لن يستفيدوا من سعة التخزين الموسعة فحسب، بل سيستمتعون أيضًا بميزات الأمان والخصوصية المحسنة.

ليس من الواضح حاليًا ما إذا كان من الممكن دمج مستويات التخزين الجديدة هذه مع اشتراك Apple One Premier، الذي يوفر بالفعل مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على تخصيص إجمالي للتخزين يبلغ 14 تيرابايت.

على الرغم من أن خيارات التخزين الأكبر هذه تأتي بسعر أعلى، إلا أنها توفر حلاً للأفراد الذين تجاوزوا بالفعل الحد الأقصى السابق لتخصيصهم وهو 4 تيرابايت (2 تيرابايت على iCloud + 2 تيرابايت من Apple One). سيتمكن المستخدمون من الاشتراك في خطط iCloud الموسعة هذه بدءًا من 18 سبتمبر.

مصادر:
– [المصدر 1: عنوان المصدر]
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By مامفو بريشيا

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