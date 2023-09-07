احصل على أجهزة iPad بسعر مخفض: أجهزة لوحية رائعة للطلاب

هل تبحث عن جهاز لوحي رائع بسعر مخفض؟ لقد وفرت لك أمازون أحدث صفقات iPad. يمكنك الآن توفير 50 ​​دولارًا على iPad Pro مقاس 11 بوصة والجيل العاشر من iPad.

يُعرف جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة بقابليته للنقل وميزاته القوية. وهو مزود بشريحة M2، الموجودة أيضًا في أحدث موديلات MacBook Air. وهذا يجعله مثاليًا لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد مثل Final Cut Pro. بفضل سعة التخزين البالغة 128 جيجابايت، يعد جهاز iPad هذا خيارًا رائعًا للطلاب الذين يتطلعون إلى بدء المشاريع أثناء التنقل.

من ناحية أخرى، يقدم جهاز iPad من الجيل العاشر تصميمًا أنيقًا وراحة كاميرا FaceTime ذات المناظر الطبيعية. يأتي مزودًا بجميع مزايا iPadOS ومتوافق مع الجيل الأول من Apple Pencil. يعد هذا الجهاز اللوحي مثاليًا للطلاب الذين يريدون جهازًا موثوقًا به لتدوين الملاحظات والمهام الأكاديمية الأخرى.

يتوافق كلا جهازي iPad مع Apple Pencil، لكنك ستحتاج إلى إصدار الجيل الأول لجهاز iPad من الجيل العاشر وإصدار الجيل الثاني لجهاز iPad Pro.

في حين أن هناك احتمالية لإعلان شركة Apple عن أجهزة iPad جديدة في حدثها القادم، إلا أن أجهزة iPad المخفضة هذه لا تزال خيارات ممتازة للطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز لوحي للمدرسة. سواء كنت تقوم بمهام متعددة أو طالبًا مبدعًا، فإن أجهزة iPad هذه توفر مزيجًا مثاليًا من القوة وسهولة الحمل والوظائف.

إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد من ملحقات iPad، فتأكد من مراجعة دليل شراء iPad الشامل للطلاب.

مصادر:

- [أمازون: Apple iPad Pro 11 بوصة] (المصدر)

- [أمازون: Apple iPad الجيل العاشر] (المصدر)