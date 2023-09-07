حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

احصل على أجهزة iPad بسعر مخفض: أجهزة لوحية رائعة للطلاب

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
احصل على أجهزة iPad بسعر مخفض: أجهزة لوحية رائعة للطلاب

هل تبحث عن جهاز لوحي رائع بسعر مخفض؟ لقد وفرت لك أمازون أحدث صفقات iPad. يمكنك الآن توفير 50 ​​دولارًا على iPad Pro مقاس 11 بوصة والجيل العاشر من iPad.

يُعرف جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة بقابليته للنقل وميزاته القوية. وهو مزود بشريحة M2، الموجودة أيضًا في أحدث موديلات MacBook Air. وهذا يجعله مثاليًا لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد مثل Final Cut Pro. بفضل سعة التخزين البالغة 128 جيجابايت، يعد جهاز iPad هذا خيارًا رائعًا للطلاب الذين يتطلعون إلى بدء المشاريع أثناء التنقل.

من ناحية أخرى، يقدم جهاز iPad من الجيل العاشر تصميمًا أنيقًا وراحة كاميرا FaceTime ذات المناظر الطبيعية. يأتي مزودًا بجميع مزايا iPadOS ومتوافق مع الجيل الأول من Apple Pencil. يعد هذا الجهاز اللوحي مثاليًا للطلاب الذين يريدون جهازًا موثوقًا به لتدوين الملاحظات والمهام الأكاديمية الأخرى.

يتوافق كلا جهازي iPad مع Apple Pencil، لكنك ستحتاج إلى إصدار الجيل الأول لجهاز iPad من الجيل العاشر وإصدار الجيل الثاني لجهاز iPad Pro.

في حين أن هناك احتمالية لإعلان شركة Apple عن أجهزة iPad جديدة في حدثها القادم، إلا أن أجهزة iPad المخفضة هذه لا تزال خيارات ممتازة للطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز لوحي للمدرسة. سواء كنت تقوم بمهام متعددة أو طالبًا مبدعًا، فإن أجهزة iPad هذه توفر مزيجًا مثاليًا من القوة وسهولة الحمل والوظائف.

إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد من ملحقات iPad، فتأكد من مراجعة دليل شراء iPad الشامل للطلاب.

مصادر:
- [أمازون: Apple iPad Pro 11 بوصة] (المصدر)
- [أمازون: Apple iPad الجيل العاشر] (المصدر)

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

تكنولوجيا

Apple تكشف عن ترقيات مثيرة وزيادات محتملة في الأسعار لجهازي iPhone 15 Pro وPro Max

سبتمبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

برنامج تجسس مرتبط بشركة NSO الإسرائيلية يستغل ثغرة في أجهزة Apple، حسبما يقول Citizen Lab

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

هواوي الصينية تطلق هاتف Mate 60 Pro+ الذكي للبيع المسبق

سبتمبر 8، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

تكنولوجيا

Apple تكشف عن ترقيات مثيرة وزيادات محتملة في الأسعار لجهازي iPhone 15 Pro وPro Max

سبتمبر 8، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

طريقة جديدة تستخدم نجوم RR Lyr ذات الفترة المزدوجة لقياس المسافات بين المجرات

سبتمبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

برنامج تجسس مرتبط بشركة NSO الإسرائيلية يستغل ثغرة في أجهزة Apple، حسبما يقول Citizen Lab

سبتمبر 8، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

هواوي الصينية تطلق هاتف Mate 60 Pro+ الذكي للبيع المسبق

سبتمبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات