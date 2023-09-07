تصدر Apple تحديثات أمنية لتصحيح عمليات استغلال يوم الصفر التي تستهدف منظمات المجتمع المدني

أصدرت شركة Apple تحديثات أمنية لمعالجة اثنتين من عمليات استغلال يوم الصفر التي تم استخدامها ضد أحد أعضاء منظمة المجتمع المدني في واشنطن العاصمة. وتم اكتشاف الثغرات الأمنية بواسطة Citizen Lab، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت تحقق في البرامج الضارة الحكومية.

إحدى الثغرات التي تم العثور عليها كانت ثغرة النقر الصفري، والتي تمكن المتسللين من استهداف الضحايا ببرامج ضارة دون أي تفاعل مطلوب من المستخدم. استخدمت سلسلة الاستغلال هذه الثغرة الأمنية لتوصيل البرنامج الضار سيئ السمعة التابع لمجموعة NSO، Pegasus. لاحظ الباحثون في Citizen Lab أن سلسلة الاستغلال هذه يمكن أن تعرض أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS للخطر دون تدخل الضحية.

عند اكتشاف هذه الثغرات الأمنية، قام Citizen Lab بإبلاغ شركة Apple عنها على الفور. وأصدر عملاق التكنولوجيا بعد ذلك تصحيحًا لمعالجة العيوب الأمنية. أعربت شركة Apple عن امتنانها لـ Citizen Lab للإبلاغ عن عمليات استغلال يوم الصفر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل قامت أيضًا بتصحيح ثغرة أمنية إضافية، مما يشير إلى أن الشركة ربما تكون قد اكتشفتها أثناء التحقيق في الاستغلال الأول. أطلق Citizen Lab على سلسلة الاستغلال اسم "BLASTPASS"، لأنها تضمنت استخدام PassKit، وهو إطار عمل يسهل تكامل Apple Pay في التطبيقات.

وشدد جون سكوت رايلتون، أحد كبار الباحثين في Citizen Lab، على أهمية منظمات المجتمع المدني كأنظمة إنذار مبكر للأمن السيبراني في تغريدة له. وحث جميع مستخدمي iPhone على تحديث أجهزتهم لضمان أمانهم.

في وقت كتابة هذا المقال، لم تستجب مجموعة NSO لطلبات التعليق.

وفي الختام، فإن استجابة Apple السريعة في إصدار تحديثات أمنية لتصحيح عمليات استغلال يوم الصفر هذه توضح التزامها بحماية مستخدميها من التهديدات السيبرانية المحتملة. من الضروري أن يقوم المستخدمون بتحديث أجهزتهم بانتظام للبقاء محميين ضد نقاط الضعف الناشئة.

مصادر:

– Citizen Lab (المصدر: https://citizenlab.ca/2021/10/apple-issues-patches-for-zero-day-exploits-introduced-through-nso-groups-pegasus-spyware/)

- تك كرانش