شاحن MagSafe مذهل وعملي 3 في 1 من نوماد

لقد أثارت Nomad إعجابها مرة أخرى بأحدث ابتكاراتها - Base One Max. لا توفر محطة الشحن هذه تصميمًا مذهلاً فحسب، بل توفر أيضًا وظائف رائعة. إذا كنت مستعدًا لتبني الشحن اللاسلكي والدخول إلى القرن الحادي والعشرين، فهذا هو الشاحن المناسب لك.

إحدى الميزات البارزة في Base One Max هي بنيتها الصلبة والمتميزة. على عكس العديد من محطات الشحن التي تتميز بخفة الوزن والبلاستيك، اختارت Nomad المعدن الصلب والزجاج الفاخر ومواد TPU المقاومة للخدش. وهذا لا يمنح الشاحن مظهرًا وملمسًا متميزًا فحسب، بل يضمن أيضًا بقاء أجهزة Apple الخاصة بك محمية.

علاوة على ذلك، تضمن القاعدة المطاطية غير القابلة للانزلاق لـ Base One Max بقاءها في مكانها بشكل آمن، سواء كنت تضعها على مكتب أو منضدة. الاهتمام بالتفاصيل في التصميم واضح، مما يجعل محطة الشحن هذه إضافة جميلة لأي بيئة.

ما يميز Base One Max عن أجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى هو استخدام تقنية الشحن الرسمية MagSafe Made For iPhone (MFi). ومع لوحة الشحن MFi MagSafe، يمكن لمستخدمي iPhone الاستمتاع بسرعات شحن تصل إلى 15 واط، أي ضعف معدل أجهزة الشحن العامة المتوافقة مع Qi. بالإضافة إلى ذلك، قام Nomad برفع لوحة الشحن، مما يسهل وضع iPhone وإزالته من الشاحن.

بالإضافة إلى شحن iPhone، يتميز Base One Max أيضًا بأماكن شحن لـ Apple Watch وAirPods أو AirPods Pro المتوافقة مع الشحن اللاسلكي. يتضمن Nomad أيضًا كابل USB-C-to-USB-C مضفر عالي الجودة بطول مترين مع الشاحن.

تجدر الإشارة إلى أن Base One Max يتطلب محول طاقة USB-C بقدرة 30 وات، وهو غير متضمن. ومع ذلك، يعتقد نوماد أن العديد من المستخدمين لديهم بالفعل محولات طاقة، وأن توفير وحدات إضافية لن يؤدي إلا إلى هدر غير ضروري.

بسعر 170 دولارًا، يعد Nomad Base One Max منتجًا عالي السعر. ومع ذلك، فهو يوفر كلاً من الأسلوب والوظيفة، ويوفر جميع مزايا الشاحن المعتمد من Apple في حزمة مصممة بأناقة.

مصادر:

– أدريان كينغسلي هيوز/ZDNet (مقال المصدر)