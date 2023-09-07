تخطط Apple لاستخدام شريحة مودم 5G الخاصة بها على أجهزة iPhone بدءًا من عام 2025

يقال إن شركة آبل تخطط لتطوير واستخدام شريحة مودم 5G الخاصة بها لطرز iPhone بدءًا من عام 2025. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من اعتماد الشركة على الموردين الخارجيين، مثل Qualcomm. شارك Ming-Chi Kuo، محلل TF Securities، المعروف بالتنبؤ الدقيق بتطوير أجهزة Apple، تفاصيل حول هذا التحول.

قد يؤدي طرح شريحة مودم 5G الخاصة بشركة Apple إلى انخفاض طلبات شرائح Qualcomm من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الصينية، بما في ذلك Huawei. وفي العام الماضي وحده، اشترت هواوي ما يصل إلى 42 مليون شريحة من شركة كوالكوم. ومع ذلك، يتوقع كو أن هواوي ستنهي اعتمادها على رقائق كوالكوم بحلول عام 2024، إلى جانب شركات تصنيع الهواتف الصينية الأخرى. وللحفاظ على حصتها في السوق في الصين، يقترح كو أن كوالكوم قد تنخرط في حرب أسعار بحلول الربع الأخير من عام 2023.

بالإضافة إلى تحول هواوي، قد تواجه كوالكوم منافسة من سامسونج، التي من المتوقع أن تستخدم شرائح Exynos 2400 الخاصة بها على هواتفها في عام 2024. ومع هذه التحديات التي تلوح في الأفق، فإن قرار أبل بتطوير شريحة مودم 5G الخاصة بها يزيد من تعطيل مكانة كوالكوم في السوق. .

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن انتقال شركة Apple إلى مودم 5G الخاص بها. ادعى المحلل Jeff Pu سابقًا أن شركة Apple استأنفت تطوير الجيل الرابع من iPhone SE، والذي سيحتوي على شريحة مودم 5G داخلية من Apple. وتوقع كو أيضًا وصول طراز iPhone SE مزودًا بشريحة 5G في العام المقبل، ويتم تصنيعه باستخدام عملية 4 نانومتر. الآن، قام Kuo بتحديث توقعاته لتتوافق مع ادعاء Pu بأن مودم 5G الداخلي من Apple قد يظهر لأول مرة على iPhone في عام 2025.

وفي الختام، فإن خطط شركة آبل لتطوير واستخدام شريحة مودم 5G الخاصة بها تمثل تحولًا كبيرًا في صناعة الهواتف الذكية. ولا تقلل هذه الخطوة من اعتماد أبل على الموردين الخارجيين فحسب، بل تعطل أيضًا الحصة السوقية للاعبين الرئيسيين مثل كوالكوم. ومع اشتداد المنافسة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر هذا القرار على مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية.

مصادر:

– محلل الأوراق المالية في TF، مينغ تشي كو

– معالج Kirin 9000S من هواوي وشرائح Kirin الأخرى

– شريحة مودم 5G الداخلية المزعومة من شركة Apple

– طلبات شركة Apple وشحناتها إلى الشركات المصنعة للهواتف الذكية الصينية

- شريحة سامسونج Exynos 2400