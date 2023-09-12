Apple تستعد للكشف عن تشكيلة iPhone وiPhone 15 التالية

تستعد شركة Apple للكشف عن أحدث طراز من هواتف iPhone، iPhone 15، خلال حدث طال انتظاره في مقرها الرئيسي في كوبرتينو. وتأمل الشركة أن يساعد إطلاق منتجها الرئيسي على تعزيز المبيعات، التي شهدت انخفاضًا في الأرباع الأخيرة. من المتوقع أن تتميز تشكيلة iPhone 15 القادمة بتطورات تدريجية في التكنولوجيا، بما في ذلك تحسينات على شرائح الجهاز والبطارية والكاميرات.

تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 15 الأساسية ستأتي مع فتحة متغيرة الشكل على شاشة العرض تسمى "Dynamic Island"، والتي سيتم استخدامها لإشعارات التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، قد تشتمل طرازات iPhone 15 Pro وPro Max المتطورة على عدسة مقربة على شكل المنظار مع تقريب بصري 6x، مما يعزز جودة الصور الفوتوغرافية لمسافات طويلة. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال أقل من التقريب البصري 10x الذي يوفره هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج.

ونظرًا للكاميرا المحسنة والتحسينات الأخرى، يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار طرازي Pro وPro Max بمقدار 100 دولار إضافية إلى 200 دولار. ستختبر هذه الزيادة في الأسعار مدى استعداد المستهلك لدفع ثمن الهواتف الذكية المتميزة وسط التضخم بعد الوباء والشكوك الاقتصادية.

أحد التغييرات المهمة التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة Apple هو اعتماد معيار كابل USB-C لشحن أجهزة iPhone 15 والنماذج المستقبلية. ويأتي هذا التحول استجابةً لتفويض من المنظمين الأوروبيين، الذين يقومون بالتخلص التدريجي من كابلات منفذ Lightning التي تستخدمها شركة Apple حاليًا. توفر كابلات USB-C سرعات شحن ونقل بيانات أسرع، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المستخدمين.

وبالإضافة إلى أجهزة iPhone الجديدة، من المرجح أن تكشف شركة Apple عن جيلها التالي من الساعات الذكية خلال الحدث. ستقدم الشركة أيضًا نظام التشغيل iOS 17، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، والذي سيتضمن ميزات جديدة مثل النسخ الفوري لرسائل البريد الصوتي وتحسين إدارة المكالمات.

ويأتي الكشف عن منتج أبل في وقت صعب بالنسبة للشركة، حيث تواجه تراجعا طفيفا في المبيعات وانخفاضا في أسعار الأسهم. ومع ذلك، فإن الترقب المحيط بإصدار تشكيلة iPhone 15 يعطي الأمل في عودة اهتمام المستهلك وتحسين الأداء المالي.

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