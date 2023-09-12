Apple تستعد للكشف عن iPhone 15 مع ترقيات تدريجية وشحن USB-C

تستعد شركة Apple لعرض منتجاتها السنوي حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن الجيل التالي من أجهزة iPhone. ويأتي هذا الحدث في وقت تواجه فيه الشركة تراجعًا طفيفًا في المبيعات، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمها. على الرغم من ذلك، تتطلع شركة Apple إلى جذب المستهلكين من خلال التطورات الإضافية في تشكيلة iPhone 15، والتي من المرجح أن تتضمن نماذج أساسية وإصدارات متميزة.

من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 15 بتحسينات في الرقائق والبطارية والكاميرات. قد تتلقى النماذج الأساسية أيضًا إعادة تصميم تتضمن شاشة عرض "Dynamic Island" من Apple، والتي تم تقديمها في أجهزة Pro وPro Max العام الماضي. تشير الشائعات إلى أن إصدارات Pro وPro Max يمكن أن تأتي مع عدسة مقربة على شكل المنظار، توفر تقريب بصري 6x. على الرغم من أن هذا يتخلف عن هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج، إلا أنه سيظل بمثابة ترقية مهمة عن الجيل السابق.

لتبرير الزيادات المحتملة في الأسعار، تعتمد شركة Apple على الكاميرا المحسنة والتحسينات الأخرى. يبدأ سعر iPhone 14 Pro حاليًا من 1,000 دولار، وPro Max بسعر 1,100 دولار. ويتوقع المحللون أن تكلف طرازات iPhone 15 ما بين 100 إلى 200 دولار إضافية، مما يختبر استعداد المستهلك للدفع في مواجهة التضخم بعد الوباء.

أحد التغييرات الرئيسية المتوقعة هو الانتقال إلى شحن USB-C، وهو معيار يستخدم على نطاق واسع في العديد من الأجهزة. سيتم التخلص التدريجي من كابلات منفذ Lightning من Apple، التي تم طرحها في عام 2012، بسبب التفويض التنظيمي الأوروبي في عام 2024. ويظل من غير المؤكد ما إذا كان التحول إلى USB-C سيقتصر على السوق الأوروبية أو سيتوسع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن كابلات USB-C منتشرة بالفعل، مما يجعل الانتقال مناسبًا نسبيًا لمعظم المستهلكين ويوفر سرعات شحن ونقل بيانات أسرع.

بالإضافة إلى أجهزة iPhone، تكشف شركة Apple عادة عن أحدث ساعاتها الذكية في معرضها السنوي. ويمهد الحدث أيضًا الطريق لإصدار نظام التشغيل الجديد iOS 17، والذي سيكون متاحًا للتنزيل مجانًا في وقت لاحق من هذا الشهر. سيقدم التحديث ميزات مثل نسخ الرسائل في الوقت الفعلي وخيار الرد على مكالمة قبل انتهاء البريد الصوتي.

المصادر: وكالة أسوشيتد برس