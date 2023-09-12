Apple تستعد للكشف عن iPhone 15 مع ترقيات تدريجية

تستعد شركة Apple للكشف عن تشكيلة iPhone 15 المرتقبة، من خلال حدث عرض في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا. وتأمل الشركة في إعادة تنشيط المبيعات وإعطاء المستهلكين المزيد من الأسباب لشراء منتجها الرئيسي حيث تواجه انخفاضًا طفيفًا في المبيعات. من غير المتوقع أن يتميز iPhone 15 بأي تطورات تكنولوجية كبيرة، بل يركز بدلاً من ذلك على الترقيات الإضافية لشرائح الجهاز والبطارية والكاميرات.

تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 15 ستتضمن قطعًا متغير الشكل على شاشة العرض يسمى "Dynamic Island" لإشعارات التطبيقات، وهي ميزة تم تقديمها في أجهزة Pro وPro Max العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قد يأتي طرازا Pro وPro Max مزودين بعدسة مقربة على طراز المنظار لتحسين التصوير الفوتوغرافي لمسافات طويلة. من المحتمل أن توفر العدسة المقربة تقريب بصري 6x، وهي خطوة أعلى من التقريب البصري 3x للجيل السابق.

من المتوقع أن تؤدي الكاميرا المحسنة والترقيات الأخرى إلى زيادة أسعار طرازي Pro وPro Max. وقد ترفع شركة آبل الأسعار بمقدار 100 دولار إضافية إلى 200 دولار، على الرغم من أن التضخم بعد الوباء يضغط على ميزانيات الأسر. التغيير المهم الآخر الذي من المتوقع أن تعلن عنه شركة آبل هو الانتقال إلى معيار كابل USB-C لشحن أجهزة iPhone 15 والنماذج المستقبلية. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يفرض فيه المنظمون الأوروبيون التخلص التدريجي من كابلات منفذ Lightning بحلول عام 2024.

ومن حيث البرمجيات، من المقرر أن تكشف شركة Apple عن نظام التشغيل iOS 17، وهو نظام التشغيل الجيل التالي لأجهزتها. سيقدم هذا التحديث ميزات جديدة مثل النسخ الفوري لرسائل البريد الصوتي، مما يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون الرد على مكالمة قبل انتهاء البريد الصوتي.

بشكل عام، يهدف حدث إطلاق iPhone 15 من Apple إلى إثارة الحماس بين المستهلكين وتعزيز المبيعات. في حين أن التحسينات التكنولوجية قد تكون تدريجية، تأمل الشركة أن هذه الترقيات، إلى جانب التغييرات المتوقعة في معايير الشحن، ستجذب المشترين للاستثمار في أحدث إصدار للهاتف الذكي الشهير.

مصادر:

– [المصدر 1 – لا يوجد عنوان URL]

– [المصدر 2 – لا يوجد عنوان URL]