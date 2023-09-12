من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تشكيلة iPhone الجديدة المزودة بشاحن USB-C

من المقرر أن تعلن شركة آبل عن تشكيلة هواتف iPhone الجديدة اليوم، والتي من المتوقع أن تتميز بالتبديل من منافذ الشحن Lightning إلى USB-C. وتأتي هذه الخطوة بعد خلاف مع الاتحاد الأوروبي (EU)، الذي فرض أن تكون جميع الأجهزة الصغيرة، بما في ذلك الهواتف، متوافقة مع كابلات الشحن USB-C بحلول نهاية العام المقبل. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا التغيير سيقلل من الهدر ويوفر المال للمستهلكين.

وقد أكدت شركة Apple سابقًا أن كابل Lightning الخاص بها أكثر أمانًا من شواحن USB-C، والتي تستخدمها بالفعل شركات منافسة مثل Samsung. ومع ذلك، فإن الشركة تمتثل الآن لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يتم الكشف عن طرازات iPhone الجديدة في حدث Apple Wonderlust، وهو عادةً الوقت من العام الذي يتم فيه طرح أجهزة iPhone الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه شركة آبل تراجعًا في مبيعات iPhone بسبب ارتفاع الأسعار. يختار العملاء تأخير الترقية إلى الموديلات الأحدث. بالإضافة إلى ذلك، تتعامل الشركة مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين. تشير التقارير إلى أن الحكومة الصينية تمنع موظفي الخدمة المدنية من استخدام هواتف أبل.

يتوقع المحللون أن يكون التحول إلى USB-C هو المحور الرئيسي لإعلان Apple. يعتقد Yory Wurmser، المحلل الرئيسي في Insider Intelligence، أن حدث اليوم سيتضمن أيضًا نماذج جديدة من Apple Watch وAirPod، لكن iPhone 15 سيكون الإصدار الأكثر أهمية للشركة. ويعتقد صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن إدخال شاحن مشترك من شأنه أن يبسط حياة الأوروبيين ويلغي الحاجة إلى أجهزة شحن قديمة، مما يؤدي إلى توفير التكاليف بمبلغ 250 مليون يورو سنويا للمستهلكين.

في حين أن بعض المستهلكين قد يكون لديهم مخاوف بشأن تغيير الكابل، يتوقع المحللون مثل آفي جرينجارت من Techsponential أنه في غضون جيل واحد، سيقبل المستهلكون المعيار الجديد ويتكيفون معه. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم شركة Apple برفع الأسعار على طرازاتها Pro إلى جانب إدخال تحسينات على كاميرات ورقائق iPhone.

وأثار الانخفاض الأخير في مبيعات iPhone، والذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي إيرادات شركة Apple، المخاوف. كما أثرت القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على أجهزة iPhone في المكاتب الحكومية والكيانات المدعومة من الدولة على أسهم شركة Apple ومعنويات السوق. ومع ذلك، يعتقد محللون مثل Dan Ives من Wedbush أن شركة Apple قد اكتسبت حصة سوقية كبيرة في الصين ويتوقعون أن أي حظر محتمل لن يؤثر إلا على جزء صغير من مبيعات iPhone المتوقعة في البلاد.

مصادر:

- ا ف ب

التعاريف:

– منافذ شاحن Lightning: منافذ الشحن الخاصة التي تستخدمها أجهزة Apple.

– USB-C: منفذ شحن عالمي أصبح المعيار الصناعي للعديد من الأجهزة الإلكترونية.

- الاتحاد الأوروبي (EU): اتحاد سياسي واقتصادي يضم 27 دولة عضوا تقع في أوروبا.

- كبلات شحن USB-C: كبلات USB-C، المعروفة أيضًا باسم USB Type-C، هي كبلات قابلة للعكس قادرة على نقل الطاقة والبيانات.