Apple Watch Series 9: ميزات محسنة وخيار محايد للكربون

كشفت شركة Apple النقاب عن Apple Watch Series 9 التي طال انتظارها، والتي تحتوي على ميزات جديدة وتحقق إنجازًا بيئيًا مهمًا. يأتي الإصدار الأحدث من الساعة الأكثر مبيعًا في العالم مزودًا بـ S9 SiP القوي، وإيماءة سحرية للنقر المزدوج، وشاشة أكثر سطوعًا، وSiri أسرع على الجهاز مع إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية، والبحث الدقيق لأجهزة iPhone، والمزيد. تعمل Apple Watch Series 9 بنظام التشغيل watchOS 10، وتقدم تطبيقات مُعاد تصميمها ووجوه ساعة جديدة وميزات ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة وأدوات لدعم الصحة العقلية.

أحد أبرز الأحداث هو التزام شركة Apple بأن تصبح محايدة للكربون. أصبح لدى العملاء الآن خيار اختيار ساعة Apple Watch خالية من الكربون، وهي خطوة مهمة نحو هدف Apple المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني عبر أعمالها بأكملها وسلسلة توريد التصنيع ودورة حياة المنتج بحلول عام 2030.

يعمل S9 SiP على تشغيل Apple Watch Series 9، مما يوفر تحسينات على مستوى النظام ويقدم ميزات مثل إيماءة النقر المزدوج الجديدة وSiri الموجود على الجهاز مع إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية. تشتمل الساعة أيضًا على محرك عصبي رباعي النواة لمعالجة مهام التعلم الآلي بشكل أسرع. على الرغم من قدراته المتزايدة، يحافظ هاتف S4 SiP على عمر بطارية يصل إلى 9 ساعة طوال اليوم مقارنة بالموديلات السابقة.

توفر إيماءة النقر المزدوج طريقة ملائمة للتحكم في Apple Watch Series 9 بيد واحدة فقط ودون لمس الشاشة. تتيح هذه الإيماءة تنفيذ إجراءات مختلفة، مثل إيقاف المؤقت، وتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، وتأجيل المنبه، والرد على المكالمات الهاتفية وإنهائها، والتمرير عبر الأدوات. يستخدم المحرك العصبي الأسرع في Apple Watch Series 9 خوارزمية التعلم الآلي لاكتشاف حركات المعصم الفريدة والتغيرات في تدفق الدم المرتبطة بإيماءة النقر المزدوج.

ومن التحسينات الملحوظة الأخرى الشاشة الأكثر سطوعًا، والتي يمكن أن تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يسهل القراءة في ضوء الشمس الساطع. ويمكن أيضًا خفض مستوى الشاشة إلى درجة واحدة في البيئات المظلمة، مما يمنع حدوث أي انقطاع في الأماكن القريبة.

تسمح معالجة Siri على الجهاز باستجابات أسرع وأكثر موثوقية، خاصة للمهام التي لا تتطلب الاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Siri الآن الوصول إلى البيانات الصحية من تطبيق Health، مما يتيح للمستخدمين الحصول على معلومات حول أنماط نومهم، وتقدم النشاط، وحتى مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن للمستخدمين أيضًا تسجيل البيانات الصحية مباشرة من خلال Siri.

تقدم Apple Watch Series 9 ميزة البحث الدقيق، والتي تستخدم شريحة النطاق فائق العرض (UWB) من الجيل الثاني لتحديد موقع أجهزة iPhone المفقودة. توفر هذه الميزة المسافة والاتجاه، بالإضافة إلى التوجيه البصري واللمسي والصوتي.

علاوة على ذلك، يقدم نظام watchOS 10 تحسينات متنوعة، بما في ذلك التطبيقات المعاد تصميمها، وSmart Stack الجديد لعرض المعلومات بسرعة، وميزات تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية.

قدمت شركة Apple مرة أخرى مجموعة رائعة من الساعات، تتضمن ميزات متطورة وتعزز التزامها بالاستدامة البيئية.

المصدر: أبل