تقدم شركة Social Media Giant X زر إعجاب جديدًا قبل حدث Apple Wonderlust

أجرى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم Twitter، تحديثات على زر "أعجبني" الخاص به في الوقت المناسب تمامًا لحدث Wonderlust الذي طال انتظاره من Apple. ومن المقرر أن يعرض الحدث أحدث المنتجات، بما في ذلك سلسلة iPhone 15، وسلسلة Apple Watch الجديدة، وAirPods Pro مع USB-C.

ينقسم زر الإعجاب المعدل الآن إلى أجزاء متشابهة قبل أن يتشكل مرة أخرى في شكل القلب المألوف. تشبه هذه الرسوم المتحركة إلى حد كبير الفيديو التشويقي الذي أصدرته Apple لحدث Wonderlust، مما أثار تكهنات حول تعاون محتمل بين عملاقي التكنولوجيا.

وفقًا لتقرير صادر عن Macrumors، يمكن أن تشير الأنماط المعدنية المعروضة في الفيديو التشويقي لشركة Apple إلى التحول إلى مادة التيتانيوم لطرازات iPhone 15 Pro وPro Max. تجدر الإشارة إلى أن شركة Apple تستخدم هذه الرسوم المتحركة المميزة الشبيهة بتويتر منذ عام 2020، عندما تم تقديمها لأول مرة خلال حدث "Time Flies". بالإضافة إلى ذلك، تمامًا كما هو الحال مع WWDC 2023، قامت Apple بدمج علامة تصنيف Twitter مخصصة مع شعارها المميز لحدث Wonderlust.

من المتوقع أن يكشف حدث Apple اليوم عن أربعة طرازات iPhone جديدة: iPhone 15، و15 Plus، و15 Pro، وiPhone 15 Pro Max. استجابة للوائح الاتحاد الأوروبي، يشاع أن شركة Apple ستنتقل إلى USB Type-C مع سلسلة iPhone 15. في حين أن موديلات iPhone 15 القياسية قد تتمتع بسرعات شحن محدودة باستخدام الكابلات المعتمدة من Apple حصريًا، فإن iPhone 15 Pro وPro Max سيوفران إمكانات نقل بيانات أسرع.

بالإضافة إلى تشكيلة iPhone، تخطط Apple أيضًا لإصدار تحديثات لاثنين من خطوط ساعتها، وهما Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra. علاوة على ذلك، هناك تكهنات حول تنفيذ شحن USB-C لسماعات AirPods العادية وAirPods Max في المستقبل.

مصادر:

– Macrumors