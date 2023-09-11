Apple تكشف عن تاريخ حدث إطلاق iPhone 15: ما المتوقع

أعلنت شركة Apple رسميًا أنه سيتم إطلاق سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها في 12 سبتمبر. ومن المتوقع أن يعرض هذا الحدث ليس فقط أجهزة iPhone الجديدة ولكن أيضًا الأدوات المثيرة الأخرى. لمشاهدة البث المباشر للحدث، يمكن للمشاهدين التوجه إلى قناة Apple الرسمية على YouTube أو متابعة قناة India Today Tech للحصول على التحديثات.

يشاع أن سلسلة iPhone 15 تأتي مع ترقيات كبيرة مقارنة بسابقاتها. في حين أن التصميم العام قد يظل مشابهًا مع التغييرات التجميلية، فمن المتوقع أن تكون هناك تحسينات كبيرة في مجالات مختلفة. وتشير التسريبات إلى أن شركة آبل قد تزيد أسعار طرازات iPhone 15 Pro، في حين قد يتوفر الإصدار القياسي وPlus بالأسعار الحالية.

من حيث المواصفات، تم إعداد تشكيلة iPhone 15 لتقديم شحن USB-C لجميع الطرازات. سيتم تشغيل طرازات Pro بواسطة شريحة A17 Bionic، بينما ستحتوي الطرازات القياسية على شريحة A16. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين توقع شاشات أكبر بحواف أقل حجماً في جميع الطرازات. يشاع أن iPhone 15 وiPhone 15 Plus يأتيان مزودين بميزة "Dynamic Island"، في حين قد تتمتع طرازات Pro بلمسة نهائية أنيقة من التيتانيوم وعدسة منظار لتعزيز إمكانيات التكبير/التصغير.

في هذا الحدث، من المتوقع أيضًا أن تكشف Apple النقاب عن Apple Watch Series 9، خليفة السلسلة 8 الحالية. ومن المتوقع أيضًا أن تتميز Apple Watch Ultra بمكونات مطورة ومعالج S9 جديد. علاوة على ذلك، هناك تكهنات حول تقديم علبة شحن USB-C لسماعات AirPods Pro.

بالإضافة إلى إطلاق iPhone 15، من المرجح أن تكشف Apple عن الجدول الزمني لإصدار iOS 17 وأنظمة التشغيل الأخرى.

مصادر:

- أنكيتا جارج، الهند اليوم التقنية