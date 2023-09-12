حدث Apple 2023: إطلاق سلسلة iPhone 15 وتوقعاتها

في غضون ساعات قليلة، ستبدأ شركة آبل حدثها السنوي لشهر سبتمبر، المعروف باسم "Wonderlust"، حيث تكشف عادةً عن أحدث جيل من أجهزة iPhone وغيرها من المنتجات. هذا العام، تتجه كل الأنظار نحو سلسلة iPhone 15 المرتقبة، والتي من المتوقع أن تقدم ترقيات وتحسينات كبيرة لمجموعة الهواتف الذكية الرائدة من Apple.

يقال إن سلسلة iPhone 15 ستشمل iPhone 15 القياسي، وiPhone 15 Plus الأكبر، والنماذج المتميزة – iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. ومن المتوقع أن تحتوي الطرازات القياسية على شاشة بحجم 6.1 بوصة، في حين ستحتوي الطرازات Plus على شاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة. أحد التغييرات الملحوظة في جميع طرازات iPhone 15 هو التحول من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر في الاتصال.

ستأتي طرازات Pro، كالعادة، بميزات متميزة وسعر أعلى. يشاع أن لديهم تصميمًا أنحف مع حواف منحنية وهيكل من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ. من الممكن أن يكون هناك أيضًا زر "كتم الصوت" مُعاد تصميمه والذي قد يكون بمثابة زر إجراء، مستوحى من Apple Watch Ultra.

تحت الغطاء، من المتوقع أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro وPro Max بواسطة شريحة A3 التي تمت ترقيتها بدقة 17 نانومتر، مما يعد بسرعات أعلى وكفاءة محسنة. علاوة على ذلك، قد تشتمل نماذج Pro على عدسة كاميرا مقربة محسنة لتوفير إمكانات تصوير فوتوغرافي فائقة.

لا تزال تفاصيل أسعار سلسلة iPhone 15 غير مؤكدة، ولكن هناك تكهنات حول زيادة محتملة في الأسعار مقارنة بالجيل السابق. يتوقع المحلل Jeff Pu أن يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 1,099 دولارًا، بينما تشير مصادر أخرى إلى زيادة قدرها 100 دولار لكلا الطرازين Pro، مما يضع iPhone 15 Pro بين 1,099 دولارًا و1,199 دولارًا، وPro Max بين 1,199 دولارًا و1,299 دولارًا.

ويأتي إطلاق سلسلة iPhone 15 في وقت صعب بالنسبة لصناعة الهواتف الذكية، مع تراجع المبيعات مؤخرًا. انخفضت مبيعات الهواتف الذكية من شركة آبل بنسبة 2.4% في الربع الأخير، لكن الشركة تهدف إلى إعادة إشعال اهتمام المستهلكين من خلال الميزات والترقيات الجذابة للمجموعة الجديدة. يتضمن ذلك تقنية Dynamic Island، والإزالة المحتملة للشق الأيقوني، والتطورات المبتكرة في الكاميرا مثل عدسة المنظار لجهاز iPhone 15 Pro Max.

مع اقتراب موعد حدث Apple على بعد ساعات فقط، يترقب عشاق التكنولوجيا والمستهلكون بفارغ الصبر الكشف الرسمي عن سلسلة iPhone 15 وغيرها من الإعلانات المثيرة. ترقبوا المزيد من التحديثات حول حدث Apple's Wonderlust.

مصادر:

– مارك جورمان، مستشار أحداث Apple

- DigiTimes

- المحلل جيف بو