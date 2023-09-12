حدث Apple 2023: سيتم إطلاق سلسلة iPhone 15 الجديدة والمزيد

تستعد شركة Apple للكشف عن سلسلة iPhone 15 المرتقبة في حدث Wonderlust اليوم. سيتم بث الحدث مباشرة من المقر الرئيسي لشركة Apple في كوبرتينو، ومن المتوقع أن يتضمن العديد من عمليات إطلاق المنتجات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك Apple Air Pods وساعات الجيل الجديد.

يشير مصطلح "حب العجائب" إلى الرغبة في أن تكون في حالة تعجب دائمة، وفقًا لما ورد في Urban Dictionary. يبدو أن شركة Apple تريد إبقاء مستخدميها في حالة تعجب دائمة مع العدد الكبير من الإصدارات الجديدة المخطط لها هذا العام.

وسيكشف الحدث أيضًا عن مواعيد الإصدار الرسمية لأنظمة iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 وtvOS 17، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا في حدث WWDC 23 للشركة في يونيو.

تقليديا، يتم تخصيص حدث Apple في سبتمبر لإطلاق الأجهزة الرئيسية، وخاصة أحدث تشكيلة iPhone. هذا العام، ستشمل سلسلة iPhone 15 iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

تكهنات تحيط بهاتف iPhone 15 Pro Max

أشارت بعض التكهنات إلى أن شركة Apple قد تعيد تسمية iPhone 15 Pro Max كنموذج "Ultra" بسبب تضمين منفذ شحن USB-C. لكن يبدو أن هذا التغيير لن يحدث هذا العام. تشتهر شركة Apple بمفاجآتها ومن المحتمل أن تصدر إعلانات غير متوقعة خلال الحدث.

كيف تشاهد إطلاق iPhone 15 مباشرة؟

لمشاهدة حدث Apple's Wonderlust الخاص، الطريقة الأساسية هي من خلال تطبيق Apple TV. على الرغم من أن قائمة الأحداث قد لا تكون متاحة على التطبيق مسبقًا، إلا أن Apple تضيفها عادةً في يوم الحدث. تأكد من التحقق من قائمة الأحداث في يوم الحدث. يمكن الوصول إلى تطبيق Apple TV على مجموعة واسعة من الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بضبط المحتوى باستخدام أجهزة البث المفضلة لديهم.

مصادر:

القاموس الحضري (تعريف "حب العجائب")

اخضر فاتح