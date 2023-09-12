حدث Apple "Wonderlust": التوقعات والإطلاقات المتوقعة

من المقرر أن يبدأ حدث Apple المرتقب لعام 2023، والمعروف باسم "Wonderlust"، الليلة في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث الحدث مباشرة من Apple Park في كاليفورنيا. يتطلع عشاق التكنولوجيا والموالون لشركة Apple إلى مشاهدة الكشف عن أحدث المنتجات والتحديثات من عملاق التكنولوجيا.

من المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 15 واحدة من أبرز الأحداث في هذا الحدث. وتشير التكهنات إلى أن شركة آبل ستقدم أربعة هواتف جديدة، وهي iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. من المتوقع أن تحقق هذه الأجهزة تطورات كبيرة من حيث الأداء وقدرات الكاميرا وتجربة المستخدم الشاملة.

بالإضافة إلى أجهزة iPhone الجديدة، من المرجح أيضًا أن تعلن شركة Apple عن تحديثات لمجموعة ساعاتها الذكية. قد يشهد الحدث القادم تقديم Apple Watch Series 9، بالإضافة إلى الجيل الثاني من Apple Watch Ultra. ومن المتوقع أن تتميز هذه الطرازات الجديدة بوظائف محسنة لتتبع الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى خيارات اتصال محسنة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن الإصدارات التالية من أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS 14 وtvOS 17 وwatchOS 10 وmacOS Sonoma. ستوفر هذه التحديثات ميزات جديدة وإجراءات أمان محسّنة وأداء محسّنًا لمستخدمي iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch في جميع أنحاء العالم.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن شركة Apple ستكشف النقاب عن نسخة مطورة من AirPods Pro، المعروفة باسم AirPods Pro (الجيل الثاني)، خلال حدث "Wonderlust". من المتوقع أن توفر سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية (TWS) هذه جودة صوت محسنة وعمر بطارية وتجربة مستخدم شاملة.

ترقبوا Gadgets 360 للحصول على تغطية شاملة لحدث Apple، والذي سيتضمن معلومات مفصلة عن إطلاق سلسلة iPhone 15، ونماذج Apple Watch الجديدة، وتحديثات نظام التشغيل، وAirPods Pro المحدثة.

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