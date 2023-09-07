حدث Apple 2023: نماذج iPhone وApple Watch الجديدة متوقعة

تستعد Apple لحدث Wonderlust القادم حيث ستعرض أحدث منتجاتها، بما في ذلك سلسلة iPhone 15 المرتقبة وApple Watch Series 9. ومن المقرر عقد الحدث في 12 سبتمبر الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وستكون إحدى عوامل الجذب الرئيسية في هذا الحدث هي سلسلة iPhone 15، والتي يُشاع أنها تتكون من أربعة طرازات: iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. ومن المتوقع أن تتميز الإصدارات القياسية بتحسينات مثل Dynamic Island وUSB Type-C، في حين يمكن أن يأتي iPhone 15 Pro Max مزودًا بكاميرا المنظار.

بالإضافة إلى أجهزة iPhone الجديدة، ستكشف Apple أيضًا عن Apple Watch Series 9. على الرغم من أنه من المتوقع أن تحتفظ بنفس أحجام سابقتها (41 ملم و45 ملم)، فمن المرجح أن يتم تشغيلها بواسطة شريحة S9 أسرع استنادًا إلى iPhone 13. A15 بيونيك شركة نفط الجنوب. قد تقدم السلسلة 9 أيضًا أجهزة استشعار صحية جديدة، مثل نشاط الجلد الكهربائي (EDA)، ويمكن أن تأتي بخيار اللون الوردي الجديد.

إعلان آخر محتمل في هذا الحدث هو الجيل الثاني من Apple Watch Ultra. وفي حين أنه من المتوقع أن يكون له تصميم مشابه للنموذج الحالي، إلا أنه قد يتضمن شريحة S9 لتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم شركة Apple لمسة نهائية جديدة من "التيتانيوم الداكن" كأحد خيارات الألوان المتاحة.

بشكل عام، يمكن لعشاق Apple التطلع إلى حدث مثير مع تقديم سلسلة iPhone 15، وApple Watch Series 9، وربما Apple Watch Ultra 2. وتعد هذه المنتجات الجديدة بتقديم ميزات وتحسينات مبتكرة لنظام Apple البيئي.

التعاريف:

- Dynamic Island: ميزة من المتوقع أن يتم تضمينها في سلسلة iPhone 15، والتي قد تقدم عناصر واجهة مستخدم واختصارات ديناميكية على الشاشة الرئيسية.

- USB Type-C: موصل USB عالمي يسمح بنقل البيانات والشحن بشكل أسرع.

– شريحة A15 Bionic SoC: نظام على شريحة طورته شركة آبل، معروف بأدائه وكفاءته العالية.

مصادر:

- اتش تي تك

- Unsplash

– رويترز