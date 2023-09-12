ما يمكن توقعه في حدث Apple 2023: iPhone 15 وApple Watch Series 9 والمزيد

أصبح حدث Apple 2023 المرتقب قاب قوسين أو أدنى، وينتظر عشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الإعلانات التي تخبئها لهم شركة Apple. ومن المتوقع أن يكون الكشف عن سلسلة iPhone 15 الجديدة أحد أبرز الأحداث في هذا الحدث. تشير الشائعات إلى أنه سيكون هناك أربعة نماذج في التشكيلة: iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. أحد التغييرات المثيرة التي يمكن تقديمها في طرازات "Pro" هو استخدام إطارات التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

من المقرر أن يبدأ حدث Apple في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الثلاثاء، ويمكن بثه مباشرة على YouTube أو موقع Apple الإلكتروني أو تطبيق Apple Events على Apple TV. وبصرف النظر عن أجهزة iPhone، هناك أيضًا توقعات لرؤية Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 وربما iPad mini 7 الجديد.

من بين سلسلة iPhone 15، من المتوقع أن يخطف iPhone 15 Pro Max الأضواء بفضل ميزة تكبير المنظار القوية الجديدة. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، من المرجح أن تقدم شركة Apple هذه المنتجات المثيرة في الحدث القادم.

عندما يتعلق الأمر بسلسلة iPhone 15، تشير الشائعات إلى أن iPhone 15 سيرث بعض الميزات من iPhone 14 Pro، مثل الكاميرا القوية بدقة 48 ميجابكسل وDynamic Island. من المتوقع أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro بشريحة A17 Bionic، مما يجعلها سريعة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، قد تأتي هذه الترقيات بسعر أعلى. هناك أيضًا تكهنات بأن جميع طرز iPhone قد تتحول إلى USB-C للشحن بشكل أسرع، وقد يصبح الشحن اللاسلكي أكثر سهولة.

ومن حيث التسعير، فإن الأسعار المبدئية المتوقعة لسلسلة iPhone 15 هي كما يلي:

آيفون 15: 799 دولارات

آيفون 15 بلس: 899 دولارًا

iPhone 15 Pro: يبدأ من 1099 دولارًا إذا حصل على زيادة قدرها 100 دولار

iPhone 15 Pro Max: يبدأ بسعر ضخم قدره 1299 دولارًا إذا حصل على زيادة قدرها 200 دولار

إعلان مثير آخر يمكن إصداره في هذا الحدث هو Apple Watch Series 9. على الرغم من ندرة التفاصيل حولها، فمن المتوقع إجراء تحسينات على الطراز السابق. ليس هناك ما يشير إلى وجود Apple Watch Ultra 2، ولكن يقال إن شركة Apple تعمل على إضافة أجهزة استشعار لسكر الدم وضغط الدم إلى ساعاتها الذكية المستقبلية.

على الرغم من أنه قد لا يتم الكشف عن إصدار جديد تمامًا من AirPods، فقد تكون هناك تغييرات في علب الشحن الخاصة بها. يشاع أن شركة Apple ستستبدل موصل Lightning بمنفذ USB-C، لتتوافق مع المفتاح المشاع الخاص بجهاز iPhone.

بالإضافة إلى هذه الإعلانات المتوقعة، كانت هناك شائعات حول أجهزة MacBooks جديدة، بما في ذلك MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة، بالإضافة إلى جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة مع شريحة M2. هناك أيضًا أجهزة iPad جديدة قيد العمل، مع إمكانية ظهور iPad mini 7. علاوة على ذلك، هناك حديث عن HomePod مع شاشة ومقدمة AirPods Max 2. وإذا لم يتم الكشف عن سماعة الرأس Apple VR/VR التي تمت معاينتها في WWDC 2023 بالكامل، فقد يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في سبتمبر.

لذا استعد لحدث Apple المثير، حيث ستشهد مستقبل أجهزة iPhone وساعات Apple وربما بعض المفاجآت التي أخفتها Apple.

المصادر: شائعات وتكهنات بناءً على المطلعين على الصناعة والخبراء.