Apple ستعلن عن طرازات iPhone الجديدة والمزيد في حدث Keynote

تستعد شركة Apple للكشف عن أحدث تشكيلة من طرازات iPhone خلال حدثها الرئيسي المرتقب، والذي يحمل عنوان "Wonderlust". من المقرر عقد الحدث يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وسيتم بثه مباشرة للجماهير في جميع أنحاء العالم. إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة، قد تكشف Apple أيضًا عن ساعة Apple Watch جديدة وتقدم تحديثات على سماعة الرأس Vision Pro VR القادمة.

تشير الشائعات إلى أن شركة Apple ستقدم أربعة طرازات من الجيل التالي من iPhone: iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتميز نماذج "Pro" بالتحول من الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى إطارات التيتانيوم الأخف والأرق. وفي حين أن هناك تكهنات حول الشكل الذي سيبدو عليه، إلا أن التفاصيل ستبقى طي الكتمان حتى انعقاد المؤتمر.

أحد التغييرات المهمة التي من المرجح أن تعلن عنها شركة Apple هو التحول من منفذ Lightning الخاص بها إلى منفذ USB-C المعتمد على نطاق واسع. هذا التحول مدفوع بلوائح الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يكون له آثار على كيفية تفاعل مشتري iPhone المستقبليين مع أجهزتهم. ويبقى أن نرى كيف ستقدم شركة Apple هذا التغيير وتبرره لعملائها.

بالإضافة إلى الكشف عن iPhone، قد تغتنم Apple الفرصة للكشف عن نسخة جديدة من Apple Watch. تتمتع الشركة بسجل حافل في تحديث أجهزتها القابلة للارتداء الشهيرة على أساس سنوي، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بساعة Apple Watch الجديدة لا تزال نادرة.

علاوة على ذلك، قد تتطرق شركة Apple لفترة وجيزة إلى Vision Pro، سماعة الواقع الافتراضي التي طال انتظارها. مع جذب حدث iPhone لقدر كبير من الاهتمام، فلن يكون مفاجئًا إذا قدمت Apple تحديثات حول التقدم المحرز في Vision Pro قبل إطلاقه المتوقع في العام المقبل.

ولمشاهدة البث المباشر للحدث الرئيسي، يمكن للمشاهدين الوصول إليه مباشرة على موقع Apple الرسمي أو من خلال YouTube. سيكون الحدث متاحًا على البث المباشر على YouTube، وسيعرض تطبيق Apple TV الحدث المباشر بالإضافة إلى الأحداث السابقة لأولئك الذين يفضلون استخدام Apple TV.

مع الكشف الوشيك عن طرازات iPhone الجديدة، والتحديثات المحتملة لساعة Apple Watch، والرؤى حول تطوير سماعة الرأس Vision Pro VR، يعد الحدث الرئيسي لشركة Apple بعرض مثير لأحدث ابتكارات الشركة وعروضها.

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