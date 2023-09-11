Apple ستعلن عن نماذج iPhone جديدة وتحديثات محتملة لـ Apple Watch وVision Pro في Keynote Event

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن أحدث تشكيلة من طرازات iPhone خلال الحدث الرئيسي القادم "Wonderlust". يشاع أن عملاق التكنولوجيا سيقدم الجيل التالي من أجهزة iPhone، بما في ذلك iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. ومن المثير للاهتمام أن شركة آبل قد تختار إطارات من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ لنماذجها "Pro"، مما يؤدي إلى أجهزة أخف وزنًا وحواف شاشة أرق. وفي حين أن المظهر الدقيق لا يزال غير معروف، فإن مؤتمر أبل سيقدم اللمحة الأولى عن هذه التصميمات الجديدة.

واستجابة للوائح الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أيضًا أن تستبدل شركة Apple منفذ Lightning الخاص بها بمنفذ USB-C الأكثر معيارًا. يمثل هذا التغيير فرصة مثيرة للاهتمام لشركة Apple لمعالجة الكيفية التي تخطط بها لتجاوز هذا التحول وكيف سيستجيب المستهلكون لهذا التغيير.

إلى جانب طرازات iPhone، قد تغتنم شركة Apple الفرصة لتقديم نسخة جديدة من Apple Watch. تاريخيًا، تقوم الشركة بتحديث تشكيلة ساعاتها الذكية على أساس سنوي، على الرغم من أن التفاصيل المحددة المحيطة بالتحديثات المحتملة لساعة Apple Watch لهذا العام لا تزال نادرة.

علاوة على ذلك، قد تناقش شركة Apple جهاز Vision Pro خلال الحدث الرئيسي. وفي حين أن المعلومات المتاحة محدودة، تتوقع الشركة إطلاق سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها، Vision Pro، في العام المقبل. وبالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به أحداث iPhone من Apple، فإن أي أفكار تمت مشاركتها بخصوص Vision Pro ستعمل بلا شك على زيادة الترقب لهذا المنتج القادم.

ولأولئك الذين يتوقون لمشاهدة الحدث، ستبث شركة Apple الكلمة الرئيسية مباشرة على YouTube، حيث يمكن للمشاهدين الوصول إلى البث المباشر مباشرة على هذه الصفحة. يمكن لمستخدمي Apple TV أيضًا الانضمام إلى الإثارة من خلال تشغيل تطبيق التلفزيون وتحديد موقع قسم "Apple Special Event" لمشاهدة الحدث مباشرة أو إعادة النظر في الكلمات الأساسية السابقة. وبدلاً من ذلك، يمكن للأفراد الذين ليس لديهم Apple TV أو تفضيل لموقع YouTube الاعتماد على قسم أحداث Apple على موقع ويب Apple لبث الحدث مباشرة في متصفحهم المفضل، بما في ذلك Safari وMozilla Firefox وMicrosoft Edge وGoogle Chrome.

بشكل عام، يعد الحدث الرئيسي لشركة Apple بتقديم مجموعة من الإعلانات المثيرة، وعرض أحدث طرازات iPhone، والتحديثات المحتملة لساعة Apple Watch، ورؤى حول Vision Pro المرتقب.

التعاريف:

- منفذ Lightning: منفذ اتصال خاص طورته شركة Apple لأجهزتها المحمولة.

- منفذ USB-C: موصل قياسي مستخدم على نطاق واسع يتيح إمكانية نقل البيانات والشحن بشكل أسرع.

– إطارات التيتانيوم: المكون الهيكلي المحيط بحواف هاتف iPhone، والذي سيتكون في هذه الحالة من التيتانيوم، مما يوفر المتانة وإمكانية تقليل الوزن.

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