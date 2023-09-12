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سلسلة iPhone 15: السعر والترقيات والشائعات

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
سلسلة iPhone 15: السعر والترقيات والشائعات

من المقرر أن تكشف شركة آبل النقاب عن تشكيلة هواتف iPhone 15 الخاصة بها في حدث “Wonderlust” اليوم، وقد ظهرت العديد من التسريبات والشائعات بشأن أسعار طرازات iPhone 15 Pro. ووفقا لهذه المصادر، فإن طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيشهدان زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بموديلات العام الماضي. ومن المتوقع أن يشهد هاتف iPhone 15 Pro Max أعلى ارتفاع في الأسعار.

تشير الشائعات إلى أنه سيتم إطلاق طرازي iPhone 15 وiPhone 15 Plus بنفس سعر أسلافهما، لكن بعض التقارير تشير إلى أنه قد تكون هناك زيادة هامشية في الأسعار. من ناحية أخرى، يشاع أن iPhone 15 Pro Max سيحصل على أكبر زيادة في الأسعار إلى جانب أكبر ترقية، والتي تتضمن عدسة كاميرا على شكل المنظار وهيكل من التيتانيوم.

تشير المعلومات الجديدة من Macrumors إلى أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار طرازات iPhone 15 غير الاحترافية. ومن المتوقع أن يبدأ سعر الطراز الأساسي لجهاز iPhone 15 من 799 دولارًا، وهو نفس سعر iPhone 14 العام الماضي. في الهند، تم تحديد سعر الطراز الأساسي عند 79,900 روبية، ومن المرجح أن يظل كما هو هذا العام.

يقال إن طرازات iPhone 15 Pro تتميز بترقيات التصميم مثل الحواف الرفيعة والمنحنية، بالإضافة إلى إطار جديد من التيتانيوم ليحل محل الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. هناك شائعات عن زر "كتم الصوت" المعاد تصميمه والذي يمكن أن يكون بمثابة زر إجراء مشابه لـ Apple Watch Ultra. قد يحل هذا التغيير محل زر التبديل الجانبي الموجود في الأجيال السابقة من أجهزة iPhone.

ومن المتوقع أن يشهد سعر iPhone 15 Pro زيادة قدرها 100 دولار، بدءًا من 1099 دولارًا في الولايات المتحدة. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار بما لا يقل عن 10,000 روبية في الهند. يُشاع أن هاتف iPhone 15 Pro Max فائق الجودة سيحقق أعلى زيادة في الأسعار، مع سعر يبدأ من 1299 دولارًا في الولايات المتحدة.

مصادر:

– Macrumors

- صانع كفرات الأيفون الشهير Spigen

By مامفو بريشيا

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