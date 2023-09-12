ما يمكن توقعه (وما لا تتوقعه) من حدث Apple Wonderlust

اليوم هو حدث Apple المرتقب حيث ستكشف شركة التكنولوجيا العملاقة عن الجيل القادم من أجهزة iPhone. وبينما كانت هناك شائعات عن إطلاق منتجات أخرى، فمن المتوقع أن تركز شركة Apple بشكل أساسي على أجهزة iPhone الجديدة. ومن المتوقع أن يتم عرض أربعة هواتف iPhone – iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر أيضًا منتجات أخرى مثل Apple Watch Series 9 وWatch Ultra 2 وAirPods Pro الجيل الثاني المزودة بمنفذ USB Type-C الجديد.

ومع ذلك، هناك بعض المنتجات التي من غير المرجح أن يتم إطلاقها اليوم. أحد هذه الأجهزة هو iPhone 15 Ultra المشاع، والذي كان من المتوقع أن يحتوي على ميزات متميزة تتجاوز متغيرات Pro. منتج آخر قد لا يتم الكشف عنه هو Apple Watch X، والذي كان من المتوقع أن يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لساعة Apple Watch مع ميزات مثل شاشة MicroLED ومراقبة ضغط الدم. ويعتقد أن Watch X لا تزال قيد التطوير ولن تكون جاهزة لهذا الحدث.

كانت هناك أيضًا شائعات عن أجهزة Mac التي تعمل بنظام M3، بما في ذلك iMac وMacBook Air وMacBook Pro، ولكن من غير المتوقع إطلاق هذه الأجهزة الليلة. وبدلاً من ذلك، تشير التقارير إلى أن شركة آبل قد تقدم هذه الأجهزة في شهر أكتوبر من خلال بيان صحفي بدلاً من حدث إطلاق مخصص.

أما بالنسبة لأجهزة iPad، فيقال إن iPad Pros الذي يعمل بنظام M3 وجهاز iPad Air 6 الجديد قيد العمل، ولكن من غير المرجح أن يتم عرضهما في حدث Wonderlust. تشير الشائعات إلى أنه يمكن إصدار iPad Air 6 في وقت مبكر من الشهر المقبل من خلال بيان صحفي.

في حين أنه من المتوقع ظهور الجيل الثاني من AirPods Pro الجديد المزود بمنفذ USB Type-C لأول مرة، فلن تكون هناك أي تغييرات مهمة مقارنة بالطراز الحالي. من غير المتوقع الإعلان عن متغيرات AirPods الأخرى، مثل AirPods Pro 2 وAirPods Max 3 وAirPods 2 مع USB Type-C، الليلة.

في الختام، من المتوقع أن يركز حدث Apple Wonderlust بشكل أساسي على تشكيلة iPhone الجديدة، مع بعض المنتجات الإضافية مثل Apple Watch Series 9 وAirPods Pro 2nd Generation. من غير المحتمل أن يتم الكشف عن المنتجات الأخرى المشاع عنها مثل iPhone 15 Ultra وApple Watch X وأجهزة Mac التي تعمل بنظام M3 وأجهزة iPad الجديدة ونماذج AirPods الإضافية في هذا الحدث.

التعاريف:

- منفذ USB من النوع C: موصل عالمي يمكن استخدامه للشحن ونقل البيانات على الأجهزة المختلفة.

– شاشة MicroLED: تقنية تستخدم مصابيح LED مجهرية لإنشاء شاشة عالية الدقة مع تباين أفضل وكفاءة في استخدام الطاقة.

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