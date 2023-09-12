Apple تكشف عن Apple Watch Series 9 الجديدة بميزات محسنة

عقدت شركة Apple حدثها الذي طال انتظاره اليوم، حيث قدمت مجموعة من عروض الأجهزة الجديدة. كان أبرز ما في هذا الحدث هو الكشف عن أحدث إضافة إلى تشكيلة الأجهزة القابلة للارتداء، وهي Apple Watch Series 9.

يتم تشغيل الساعة الذكية الجديدة بواسطة شريحة S9 المتطورة، والتي تتميز بزيادة في الأداء بنسبة 60% ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30% مقارنة بسابقتها. وأشار ديدري كالدبيك، مدير تسويق منتجات Apple Watch، إلى أنها "أقوى شريحة ساعة حتى الآن".

أحد التحسينات الرئيسية في السلسلة 9 هو الإملاء المعزز، والذي تم تحسينه بنسبة تصل إلى 25%. سيؤدي هذا التحسين إلى جعل الأوامر الصوتية والتفاعلات مع Siri أكثر سلاسة للمستخدمين.

تقدم السلسلة 9 العديد من الميزات الجديدة والمثيرة. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى البيانات الصحية باستخدام Siri، مما يسمح بمراقبة لياقتهم البدنية ورفاهيتهم بسهولة. تتيح ميزة أخرى تسمى Name Drop للمستخدمين مشاركة المعلومات الشخصية مع المستخدمين القريبين الآخرين الذين لديهم أيضًا Apple Watch Series 9. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة Double Tap للمستخدمين التحكم في وظائف الساعة من خلال النقر بإصبع السبابة والإبهام على اليد التي يرتدونها. يشاهد.

كما قامت Apple أيضًا بمضاعفة سطوع الشاشة، مما يضمن تحسين الرؤية حتى في ضوء الشمس الساطع. إضافة عملية أخرى هي القدرة على اختبار اتصال هاتف iPhone الخاص بك مباشرة من الساعة، مما يسهل تحديد موقع هاتفك عند فقده.

وفي أخبار أخرى، كانت هناك تكهنات وتلميحات بأن أحدث هواتف iPhone سيأتي مزودًا بموصل USB-C. وفي حين لم يتم تأكيد ذلك رسميًا، تشير مصادر سلسلة التوريد والتقارير الأخيرة إلى أن شركة آبل ربما تقوم بهذا التحول. سيؤدي هذا التغيير إلى فتح سرعات شحن أسرع وتحسين التوافق مع أجهزة USB-C الأخرى.

تُظهر هذه الإعلانات المثيرة من حدث Apple التزامها بدفع حدود التكنولوجيا وتقديم منتجات مبتكرة تعزز تجربة المستخدم.

مصادر:

– ساعة أبل سيريز 9 : [أدخل المصدر]

– شائعات عن USB-C لأجهزة iPhone: [أدخل المصدر]