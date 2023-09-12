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شركة Foxconn الموردة لشركة Apple ستقوم بشحن iPhone 15 المصنوع في الهند، مما يوسع التصنيع خارج الصين

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
شركة Foxconn الموردة لشركة Apple ستقوم بشحن iPhone 15 المصنوع في الهند، مما يوسع التصنيع خارج الصين

من المقرر أن يبدأ مورد شركة Apple Foxconn في شحن جهاز iPhone 15 المصنوع في الهند بعد أسابيع فقط من طرح الهواتف الذكية من المصانع الصينية. تعد هذه الخطوة من قبل شركة Apple جزءًا من مبادرة متعددة السنوات لتنويع تصنيعها خارج الصين وتقليل نقاط الضعف في سلسلة التوريد. لن يساعد تجميع أجهزة iPhone في الهند شركة Apple على توسيع قدراتها التصنيعية فحسب، بل سيخفف أيضًا من حالة عدم اليقين في التجارة الناجمة عن التوترات بين واشنطن وبكين.

ستلعب منشأة Foxconn في Sriperumbudur، تاميل نادو، دورًا حاسمًا في تسهيل شحن أحدث وحدات iPhone. ومع ذلك، فإن إنتاج iPhone 15 في الهند سيعتمد على توفر المكونات، التي يتم الحصول عليها بشكل أساسي من خلال الواردات، بالإضافة إلى التوسع السلس لخطوط الإنتاج في منشأة Foxconn بالقرب من تشيناي.

بالإضافة إلى Foxconn، من المتوقع أيضًا أن يبدأ موردو Apple الآخرون العاملون في الهند، مثل Pegatron Corp ومنشأة Wistron Corp التي ستستحوذ عليها مجموعة Tata Group قريبًا، في تجميع iPhone 15. سيؤدي هذا إلى تعزيز حضور شركة Apple الصناعي في الهند.

ومن المقرر أن يتم إطلاق iPhone 15 اليوم في حدث Wonderlust، إلى جانب إعلانات أخرى بما في ذلك سلسلة Apple Watch الجديدة وApple AirPods. من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 15 و15 Plus بظهر زجاجي وجوانب من الألومنيوم، بينما يقال إن إصدارات Pro الأعلى ستحتوي على تحول إلى تصميم من التيتانيوم، مما يجعلها أكثر متانة وأخف وزنًا.

وبشكل عام، يعد قرار شركة أبل بتصنيع أجهزة آيفون في الهند خطوة استراتيجية لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الصين. ومن خلال توسيع نطاق التصنيع خارج الصين، تهدف شركة Apple إلى ضمان إمداد أكثر مرونة وأمانًا لمنتجاتها المهمة.

مصادر:
– بلومبرج: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15
– لايف مينت: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html

By مامفو بريشيا

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