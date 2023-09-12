Apple تكشف عن تشكيلة iPhone 15 في حدث Wonderlust

أعلنت شركة Apple عن إطلاق سلسلة iPhone 15 المرتقبة في حدث Wonderlust. قدم الحدث، الذي سيتم بثه من مكتب Apple في كوبرتينو، أربعة هواتف iPhone جديدة – iPhone 15 و15 Plus و15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

أحد التغييرات الرئيسية في سلسلة iPhone 15 هو التحول إلى دعم USB Type-C. يقال إن هذه الخطوة ترجع إلى لوائح الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى اتصالات الأجهزة الموحدة. في حين أن موديلات iPhone 15 القياسية قد تتمتع بسرعات شحن محدودة مع الحاجة إلى كابلات معتمدة من Apple، فإن iPhone 15 Pro وPro Max سيوفران سرعات نقل بيانات أسرع.

من حيث التصميم، من المتوقع أن يتميز طرازا iPhone 15 و15 Plus بظهر زجاجي وجوانب من الألومنيوم. من ناحية أخرى، ستأتي إصدارات Pro المتطورة بتصميم من التيتانيوم، مما يجعلها أكثر متانة وأخف وزنًا. سيتم تشغيل طرازات Pro أيضًا بواسطة مجموعة شرائح A17 الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وعمر البطارية.

ومن المقرر أيضًا أن تقوم شركة Apple بإصدار تحديثات لخطوط ساعتها، بما في ذلك Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra. ستحتوي هذه الساعات على بعض التغييرات الأساسية في التصميم مع الحفاظ على نفس المظهر العام لموديلات العام الماضي.

إعلان مثير آخر هو خطة Apple لتحويل ملحقاتها المستندة إلى Lightning إلى USB-C. سيكون AirPods Pro الشهير أحد المنتجات الأولى التي تقوم بهذا التحول. وتعتزم شركة Apple أيضًا تقديم شحن USB-C لأجهزة AirPods وAirPods Max العادية في العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ستكشف Apple عن جداول إصدار iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 وtvOS 17، والتي تم الكشف عنها مسبقًا في حدث WWDC 23 للشركة في يونيو.

بشكل عام، يعد حدث Apple's Wonderlust بتطورات مثيرة في عروض iPhone والساعة والملحقات، مع معالجة الضغوط التنظيمية أيضًا وتحسين تجربة المستخدم.

التعاريف:

- USB Type-C: موصل قياسي وواجهة كابل تسمح بنقل البيانات وتوصيل الطاقة بشكل أسرع.

- لوائح الاتحاد الأوروبي: اللوائح التي وضعها الاتحاد الأوروبي لضمان التوافق والتوحيد في اتصالات الأجهزة.

- شريحة A17: شريحة المعالج المستخدمة في سلسلة هواتف iPhone 15 Pro، والمعروفة بتحسين أدائها وكفاءة الطاقة.

مصادر:

– [المصدر ١: اذكر مصدر المقال]

– [المصدر ١: اذكر مصدر المقال]