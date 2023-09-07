Apple تُصدر تحديثات أمنية طارئة لثغرات يوم الصفر

أصدرت شركة Apple تحديثات أمنية طارئة لمعالجة اثنتين من ثغرات يوم الصفر التي تم استغلالها في الهجمات التي استهدفت مستخدمي iPhone وMac. تعمل هذه الإصلاحات الأخيرة على رفع إجمالي عدد أيام الصفر المصححة هذا العام إلى 13.

تم اكتشاف العيوب الأمنية في إطارات عمل Image I/O وWallet وتم تحديدها باسم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061. CVE-2023-41064 عبارة عن نقطة ضعف في تجاوز سعة المخزن المؤقت يمكن تشغيلها عن طريق معالجة الصور الضارة، مما قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأجهزة غير المصححة. من ناحية أخرى، CVE-2023-41061 هي مشكلة تتعلق بالتحقق من الصحة ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية من خلال مرفق ضار.

وعالجت شركة Apple هذه الثغرات الأمنية في تحديثات أنظمة التشغيل المختلفة، بما في ذلك macOS Ventura 13.5.2 وiOS 16.6.1 وiPadOS 16.6.1 وwatchOS 9.6.2. تتضمن هذه التحديثات تحسينات في التعامل مع المنطق والذاكرة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بثغرات اليوم الأول.

تأثير هذه الأخطاء الأمنية كبير، لأنها تؤثر على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك iPhone 8 والإصدارات الأحدث، وiPad Pro (جميع الطرازات)، وiPad Air الجيل الثالث والأحدث، وiPad الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وiPad mini الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وأجهزة Mac التي تعمل بنظام macOS Ventura. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أيضًا Apple Watch Series 3 والموديلات الأحدث.

على الرغم من أن شركة Apple لم تكشف عن تفاصيل محددة حول الهجمات التي تستغل هذه الثغرات الأمنية، إلا أنها أقرت بأن CVE-2023-41064 تم اكتشافه والإبلاغ عنه بواسطة Citizen Lab، وهي منظمة بحثية معروفة بنتائجها بشأن استغلال Apple Zero Days في هجمات مستهدفة. .

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعالج فيها شركة Apple ثغرات يوم الصفر هذا العام. في يوليو، أصدرت الشركة تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة (RSR) خارج النطاق لإصلاح ثغرة أمنية تؤثر على أجهزة iPhone وMac وiPad المصححة بالكامل. ومع ذلك، تسببت هذه التحديثات في البداية في حدوث مشكلات في تصفح الويب، وكان على Apple إصدار إصدارات ثابتة من التصحيحات.

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