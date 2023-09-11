احتضن الخريف في Apple Days وMarket To Go في وادي ليهاي

استعد للترحيب بموسم الخريف في وادي ليهاي في مهرجان Apple Days القادم الذي تنظمه متاحف ومواقع بيت لحم التاريخية. سيقام مهرجان الخريف هذا في مزرعة برنسايد ذات المناظر الخلابة يومي السبت والأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً

تقدم Apple Days مجموعة من الأنشطة والمعالم السياحية للزوار من جميع الأعمار. من الأطعمة اللذيذة والحلويات إلى الموسيقى الحية والعروض التاريخية، هناك ما يناسب الجميع. يمكن للحاضرين أيضًا الاستمتاع بركوب المهر وأنشطة الأطفال المختلفة.

تقدم Apple Days هذا العام بعض الإضافات الجديدة والمثيرة للمهرجان. ولأول مرة، سوف يستضيفون بطولة كورنهول يوم السبت. يمكن للمشاركين تشكيل فريق من شخصين والتنافس للحصول على فرصة للفوز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحبي الحيوانات التجمع ومشاهدة الخنازير الرائعة وهي تصنع أعمالاً فنية ملونة. تعتبر لوحات "Pigcasso" المتاحة للشراء بمثابة هدايا تذكارية فريدة من نوعها.

يمكن للزوار أيضًا الانضمام إلى الاحتفال بعيد ميلاد Burnside الـ 275. ساعد في الاستعداد لحفلة عيد ميلاد ذات طابع استعماري من خلال المشاركة في مهام مثل غسل الملابس وطهي هدايا عيد الميلاد وإعداد الطاولة.

بالإضافة إلى أنشطة المهرجان، تقدم متاحف ومواقع بيت لحم التاريخية فرصة للفنانين الشباب للمشاركة في مسابقة تصميم شعار Apple Days. سيتم عرض التصميم الفائز الذي ابتكره أحد الطلاب في الصفوف من 3 إلى 6 في جميع العروض الترويجية التسويقية لـ Apple Days 2024.

تذاكر الدخول لـ Apple Days متاحة للشراء، مع خصومات للطلب المسبق. القبول العام هو 10 دولارات قبل يوم السبت و 12 دولارًا في يوم الحدث. يمكن للأطفال (من 4 إلى 17 عامًا) الدخول مقابل 5 دولارات. تتوفر أيضًا الباقات العائلية، حيث يبلغ سعر الباقات ليوم واحد 25 دولارًا (لشخصين بالغين وطفلين) وباقات لمدة يومين بسعر 30 دولارًا (صالحة ليومي السبت والأحد). بالنسبة لأولئك المهتمين بتذوق المشروبات المحلية، يمكن شراء تذاكر Apple Brewery Tent مقابل 25 دولارًا قبل يوم السبت و27 دولارًا في يوم الحدث.

إذا كنت ترغب في تناول الحلويات، يمكنك طلبها مسبقًا واستلامها يوم الجمعة من Market to Go. ومع ذلك، إذا قمت باستلام الحلويات التي تم طلبها مسبقًا يوم السبت أو الأحد، فإن دخول المهرجان مطلوب.

مواقف السيارات في أرض المهرجان محدودة، لذا يُنصح بالوقوف في ساحة جامعة مورافيا على الجانب الشرقي من Monocacy Creek والقيام بنزهة قصيرة سيرًا على الأقدام إلى المهرجان. تتوفر خدمة النقل المكوكية من مدرسة Nitschmann المتوسطة إلى Burnside Plantation لأولئك الذين يفضلون عدم القيادة.

من خلال حضور Apple Days، لن تقضي وقتًا ممتعًا فحسب، بل ستدعم أيضًا متاحف ومواقع بيت لحم التاريخية في مهمتها للحفاظ على 20 معلمًا تاريخيًا في بيت لحم. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم في الاقتصاد المحلي من خلال دعم Lehigh Valley والشركات الإقليمية.

للحصول على التذاكر ومزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التاريخي: www.historybethlehem.org.

مصادر:

متاحف ومواقع بيت لحم التاريخية.