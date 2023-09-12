كشفت شركة Apple عن تشكيلة iPhone 15 الجديدة مع تخفيضات في الأسعار للمستخدمين الأيرلنديين

كشفت شركة آبل رسميًا عن أحدث مجموعة من هواتف iPhone والساعات الذكية، مع الإعلان عن مجموعة iPhone 15 وApple Watch Series 9. وبينما رفع عملاق التكنولوجيا أسعار أجهزة iPhone الخاصة به في الولايات المتحدة، سيحصل المستخدمون الأيرلنديون على خصم. يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 1,239 يورو، وهو انخفاض قدره 100 يورو عن طراز العام الماضي. سيبدأ سعر iPhone 15 من 979 يورو، مقارنة بـ 1,029 يورو قبل عام. تم أيضًا تخفيض سعر iPhone 15 Plus إلى 1,129 يورو من 1,179 يورو.

تهدف شركة آبل إلى تعزيز تجربة المستخدم الشاملة مع أجهزتها الجديدة، على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمة تكلفة المعيشة الحالية. تعد أجهزة iPhone الجديدة بتحسين جودة المكالمات والتصوير الفوتوغرافي واعتماد منفذ شحن USB قياسي. ستحتوي طرازات iPhone 15 Pro على زر عمل قابل للتخصيص، بينما سيتمتع iPhone 15 Pro بتصميم أكثر متانة من التيتانيوم ونظام كاميرا أكثر قوة.

سيتم تجهيز مجموعة iPhone 15 بشريحة A16، بينما ستحتوي طرازات Pro على شريحة A17 التي تمت ترقيتها. اعتمد iPhone 15 أيضًا اتصال USB C للشحن ونقل البيانات، امتثالًا للموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لتوحيد الشحن بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت Apple بتوسيع قدرات الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ لجهاز iPhone، مضيفة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية.

قدمت Apple أيضًا Apple Watch Series 9، التي تتميز بوظيفة التحكم بالإيماءات، ومعالجة طلبات Siri على الساعة نفسها، وتحسين التكامل مع HomePod. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للاستدامة، مع بذل الجهود لإزالة البلاستيك من التغليف، واستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

مصادر:

– محلل PP Foresight باولو باسكاتوري

– إعلان أبل الرسمي

التعاريف:

- USB C: اتصال ناقل تسلسلي عالمي يُستخدم عادةً للشحن ونقل البيانات في الأجهزة الإلكترونية.

– شرائح A16 و A17: تشير إلى المعالجات المستخدمة في أجهزة آبل، حيث يعتبر A17 هو الإصدار الأحدث والأقوى.

– قدرات الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ: قدرة الجهاز على الاتصال بشبكة الأقمار الصناعية للاتصال والمساعدة في حالات الطوارئ.