Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 في الحدث الرئيسي السنوي

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن أحدث جيل من أجهزتها، بما في ذلك iPhone 15 الذي طال انتظاره، في حدثها الرئيسي السنوي في 12 سبتمبر. وينتظر المحللون والمستهلكون الحدث بفارغ الصبر، على أمل أن يشهدوا العروض المبتكرة للعلامة التجارية التكنولوجية.

يسلط فيليب شوميكر، المدير المؤسس لمتجر Apple App Store والمدير التنفيذي لموقع Identity.com، الضوء على حاجة Apple إلى توسيع نظامها البيئي من خلال فتح طرق جديدة لمتجر App Store. يقترح شوميكر توسيع وظائف متجر التطبيقات والسماح لأنواع جديدة من التطبيقات المعتمدة بدخول السوق. ومع ذلك، فهو يعترف بأن شركة آبل كانت مترددة في إجراء مثل هذه التغييرات في الماضي.

لقد تم الإشادة بمتجر التطبيقات منذ فترة طويلة بسبب إجراءاته المتعلقة بمراقبة الجودة والأمن، ولكن تم انتقاده بسبب نهج "النظام المغلق". يجادل النقاد بأن هذا النهج يحد من أنواع التطبيقات التي يمكن تطويرها ولا يترك مجالًا كبيرًا للابتكار. يعتقد شوميكر أنه من الضروري لشركة Apple أن تتبنى أشكالًا جديدة من الوظائف وتسعى جاهدة لتحقيق قدر أكبر من المرونة داخل متجر التطبيقات.

بالإضافة إلى مناقشة متجر التطبيقات، يشارك Shoemaker أيضًا رؤى حول نطاقات الأسعار المتوقعة لأجهزة iPhone 15 القادمة. على الرغم من ندرة التفاصيل المحددة، إلا أن هناك تكهنات بأن أجهزة iPhone الجديدة ستوفر ميزات محسنة وأداء محسنًا، والذي قد يأتي بسعر أعلى.

مع اقتراب الحدث الرئيسي السنوي لشركة Apple، يستمر الترقب والإثارة المحيطة بالكشف عن iPhone 15 في التزايد. يتطلع عشاق Apple وعشاق التكنولوجيا على حدٍ سواء إلى رؤية ما تخبئه الشركة وما إذا كانت ستقدم الابتكار والتحسينات التي يتوقعونها من العلامة التجارية الشهيرة.

التعاريف:

– النظام البيئي: في سياق التكنولوجيا، يشير النظام البيئي إلى مجموعة من البرامج والأجهزة والخدمات المترابطة التي تعمل معًا لإنشاء تجربة مستخدم موحدة.

- متجر التطبيقات: منصة التوزيع الرقمية من Apple لتطبيقات الهاتف المحمول المتوفرة على أجهزة iOS.

مصادر:

- مقابلة ياهو فاينانس لايف مع فيليب شوميكر.