حصلت Apple على براءة اختراع باللون الأسود غير اللامع للأجهزة المستقبلية

حصلت شركة آبل على براءة اختراع جديدة لإضفاء لمسة نهائية سوداء غير لامعة على أجهزتها، بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تتضمن براءة الاختراع، التي تحمل عنوان "الجزء المؤكسد ذو المظهر الأسود غير اللامع"، وضع طبقة مؤكسدة فوق ركيزة معدنية تعمل على تطوير خصائص امتصاص الضوء. يتيح ذلك للسطح الخارجي أن يتميز بميزات امتصاص الضوء الموزعة عشوائيًا والقادرة على امتصاص الضوء المرئي. تتميز الطبقة المؤكسدة بلون بقيمة L* أقل من 10 في مساحة الألوان CIE L*a*b*.

وبينما عرضت شركة آبل سابقًا أجهزة iPhone باللون الأسود غير اللامع وجهاز MacBook باللون الأسود، فإن براءة الاختراع هذه تشير إلى أن الشركة تتطلع إلى توسيع خيار اللون الأسود غير اللامع ليشمل الأجهزة الأخرى. ومن المثير للاهتمام أن شركة Apple تهدف إلى تحقيق لون أسود حقيقي بدلاً من اللون الرمادي الداكن أو الأزرق، وهو ما يُرى عادةً في المنتجات الأخرى ذات الألوان الداكنة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تصل جميع براءات الاختراع إلى مرحلة التطوير، لكن براءة الاختراع هذه تسلط الضوء على إبداع مهندسي Apple. في الآونة الأخيرة، ظهرت براءات اختراع أخرى لجهاز MacBook مزود بأقراص DJ وجهاز iMac قابل للطي، مما يجعل عشاق Apple ينتظرون بفارغ الصبر الابتكارات المستقبلية.

إذا كنت مهتمًا بسلسلة iPhone 15 القادمة وخيارات الألوان الخاصة بها، فضع علامة على التقويم الخاص بك لحدث Apple المقرر في 12 سبتمبر. سلسلة iPhone 15، والتي تشمل iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ، سيتم الكشف عنها في هذا الحدث.

مصادر:

– مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)

- براءة اختراع أبل