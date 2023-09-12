رقائق أبل تُصنع في الولايات المتحدة، لكن التغليف لا يزال يتم في تايوان

ووفقا للمعلومات، سيتم تصنيع رقائق أبل، التي تصنعها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، في المصنع الجديد في فينيكس، أريزونا، كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك. ومع ذلك، سيتعين إرسال هذه الرقائق مرة أخرى إلى تايوان لتجميعها لأن المصنع في أريزونا يفتقر إلى المرافق اللازمة لتعبئة الرقائق الأكثر تقدمًا.

التعبئة والتغليف هي المرحلة النهائية من تصنيع الرقائق، حيث يتم تجميع المكونات داخل مبيت لتعزيز السرعة وكفاءة الطاقة. في حين أنه من الممكن تعبئة شرائح أجهزة iPad وMac خارج تايوان، إلا أنه يجب تجميع شرائح iPhone في الدولة. تم استخدام طريقة التغليف هذه بواسطة Apple منذ عام 2016.

وبصرف النظر عن أبل، فإن TSMC لديها أيضًا عملاء آخرين مثل NVIDIA وAMD وTesla، والتي سيتعين أيضًا إرسال نماذج شرائحها، بما في ذلك NVIDIA's H100، إلى تايوان للتغليف. يُقال إن العبوة المتقدمة المستخدمة في iPhone تستخدمها Google لهواتف Pixel المستقبلية أيضًا.

خصصت حكومة الولايات المتحدة، من خلال قانون الرقائق، تمويلًا كبيرًا لتحفيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأمريكية وسط التوترات مع الصين بشأن تايوان.

وفي حين أنشأت الحكومة برنامجاً وطنياً لتصنيع التغليف المتقدم لجلب عبوات الرقائق إلى الولايات المتحدة، فإنها تتلقى تمويلاً أقل بكثير مقارنة بتصنيع الرقائق. وذكر معهد الدوائر المطبوعة أن هذا يدل على عدم تحديد الأولويات للتغليف. ليس لدى TSMC أي خطط لبناء منشآت التعبئة والتغليف في الولايات المتحدة بسبب التكاليف المرتفعة ومن المرجح أن تقدم أي طريقة تعبئة مستقبلية في تايوان.

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