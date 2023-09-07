التدقيق التنظيمي على شركة Apple حيث تسعى الحكومة الصينية إلى حظر أجهزة iPhone

تواجه شركة Apple (AAPL) تدقيقًا تنظيميًا من مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين والحكومة الصينية. وتسعى الحكومة الصينية بشكل خاص إلى حظر استخدام الموظفين الفيدراليين لأجهزة iPhone. هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية لها آثار كبيرة على العمليات العالمية لعملاق التكنولوجيا.

ويحقق مسؤولو مكافحة الاحتكار الأوروبيون في سلوك شركة أبل المحتمل المناهض للمنافسة. ويأتي هذا الاستفسار بعد شكاوى من شركات منافسة بخصوص ممارسات متجر تطبيقات Apple. ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت شركة آبل قد أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال إلحاق الضرر بالتطبيقات والخدمات المنافسة.

وفي الوقت نفسه، في الصين، تتخذ الحكومة نهجا أكثر مباشرة من خلال السعي إلى حظر هواتف آيفون للموظفين الفيدراليين. السبب وراء هذا الحظر غير واضح، لكنه بمثابة إشارة إلى سيطرة الحكومة المتزايدة على استخدام التكنولوجيا داخل حدودها. وفي حالة تنفيذ هذا الحظر، فقد يؤثر على مبيعات أبل وحصتها في السوق في الصين، وهي أحد أسواقها الرئيسية.

بالإضافة إلى التدقيق التنظيمي، تواجه شركة Apple أيضًا ارتفاع عائدات السندات بعد إصدار أحدث مطبوعات مؤشر الخدمات وتقرير الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. من المحتمل أن تؤثر هذه الزيادة في عائدات السندات على تكاليف الاقتراض والربحية لشركة Apple.

علاوة على ذلك، فإن الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك موجة الحر، تؤثر سلبًا على شبكات الكهرباء في تكساس. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، هناك قلق من أن شبكات الكهرباء قد تصل إلى طاقتها القصوى وتفشل. ويشكل هذا خطرًا على مراكز بيانات Apple وعملياتها في المنطقة، حيث قد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الخدمات والتأثير على تجربة العملاء.

باختصار، تخضع شركة آبل حاليًا للتدقيق التنظيمي من مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين والحكومة الصينية، حيث تسعى الأخيرة إلى حظر هواتف آيفون للموظفين الفيدراليين. يعد ارتفاع عائدات السندات والظروف الجوية القاسية من التحديات الإضافية التي تواجهها شركة Apple. من المحتمل أن تؤثر هذه التطورات على عمليات Apple العالمية وأدائها المالي.

التعاريف:

– التدقيق التنظيمي: الفحص والتحقيق في ممارسات الشركة من قبل الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للوائح والمنافسة العادلة.

– السلوك المناهض للمنافسة: الإجراءات التي تقيد أو تعيق المنافسة العادلة في السوق، مثل الانخراط في ممارسات احتكارية أو الإضرار بالمنافسين.

– عوائد السندات: العائد على الاستثمار للسندات، والذي يتم تحديده من خلال سعر الفائدة الذي يدفعه المصدر مقارنة بسعر السند.

– تقرير الكتاب البيج: تقرير ينشره الاحتياطي الفيدرالي، ويقدم معلومات عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مختلف المناطق في الولايات المتحدة.

المصادر: ياهو فاينانس.