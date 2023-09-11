Apple ستعتمد معيار USB-C لإصدارات iPhone المستقبلية

بعد سنوات من المقاومة، استسلمت شركة Apple أخيرًا لمعيار USB-C وستستخدمه في جميع إصدارات iPhone المستقبلية. تستخدم الشركة منفذ Lightning الخاص بها لشحن الأجهزة منذ عام 2012. وبينما كان منفذ Lightning نقطة بيع فريدة لشركة Apple، فقد كان أيضًا عبئًا على المستهلكين بسبب التكلفة العالية لاستبدال الكابلات.

يأتي قرار التحول إلى USB-C بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي (EU) على تفويض شاحن مشترك في أكتوبر 2022. ووفقًا للتفويض، يجب أن تحتوي جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي على شاحن USB من النوع C. ميناء. وسوف تحذو أجهزة الكمبيوتر المحمولة حذوها في عام 2026. وقد تم وضع التوجيه لتقليل عمليات شراء أجهزة الشحن غير الضرورية وتوحيد الشحن عبر الأجهزة.

لقد عارضت شركة أبل بشدة فكرة الشاحن المشترك، بحجة أنه يخنق الابتكار. ومع ذلك، فقد اعترفت الشركة منذ ذلك الحين بأنه ليس لديها خيار سوى الامتثال. في الواقع، قامت شركة Apple بالفعل بدمج USB-C في جهاز iPad Air في عام 2020 والجيل العاشر من iPad في عام 10. والآن، ستقوم الشركة بتوسيع هذا التقييس ليشمل مساحة iPhone.

سيؤدي الانتقال إلى USB-C إلى توفير الراحة للمستهلكين، حيث لن يحتاجوا بعد الآن إلى حمل كابلات شحن متعددة لأجهزة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يقلل ذلك من تكلفة استبدال الكابلات، حيث أن كابلات USB-C متاحة بسهولة أكبر وأقل تكلفة بشكل عام من كابلات Lightning.

سيتم الكشف رسميًا عن قرار Apple باعتماد معيار USB-C لإصدارات iPhone المستقبلية في 12 سبتمبر مع إطلاق iPhone 15. ويمثل هذا نهاية حقبة لشركة Apple وبداية تجربة شحن أكثر عالمية للمستهلكين.

مصادر:

- بي بي سي

- الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي