تراجع أسهم شركة أبل بسبب تقارير عن قيود الصين

تلقت أسهم شركة Apple ضربة كبيرة الأسبوع الماضي بعد التقارير التي تفيد بأن الصين تفرض قيودًا على موظفي الحكومة من استخدام أجهزة iPhone وأجهزة Apple الأخرى لأغراض العمل. وأثارت هذه القيود مخاوف بين المستثمرين، خاصة وأن الصين تمثل ما يقرب من 20% من إيرادات أبل. أدى الضرر المحتمل الذي قد يلحق بأعمال شركة Apple قبل حدث إطلاق iPhone الجديد، والذي يسمى "Wonderlust"، والمقرر عقده يوم الثلاثاء، إلى انخفاض ثقة المستثمرين.

يعتقد أحد المحللين، تياجو كابولسكيس من شركة Itau BBA، أن التقييم الحالي للسهم يصعب فهمه نظرًا لتباطؤ النمو. تاريخيًا، يتم تداول أسهم Apple بمعدل سعر إلى أرباح (P/E) يبلغ حوالي 19. ومع ذلك، نظرًا لزيادة الطلب الذي تغذيه جائحة Covid-19، يتم تداول السهم حاليًا بمعدل 27 مرة مضاعف الربحية الآجل. وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلنت الشركة عن انخفاض إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح لربعين متتاليين. ويشير كابولسكيس إلى أن هذه العوامل تجعل الوقت مناسبًا لتقصير المخزون، مع انخفاض متوقع بنسبة 9٪ عن المستويات الحالية.

ويشكل التأثير المحتمل للصين على إيرادات شركة أبل سببا آخر للقلق. ورغم أن القيود لا تنطبق حاليا إلا على الموظفين العموميين، فإن تقديرات كابولسكيس تشير إلى أن التأثير الإجمالي على الإيرادات سيكون أقل من 1%. السيناريو الثاني، الذي يتكهن بالمشاعر السلبية والمقاطعة الأوسع نطاقًا المشابهة للحوادث السابقة التي شملت علامات تجارية مثل Nike، من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة إيرادات بنسبة 5٪ لشركة Apple.

على الرغم من هذه المخاوف، فإن كابولسكيس يحجم عن بيع السهم في الوقت الحالي. ومن الممكن أن يكون لحدث "Wonderlust"، الذي من المتوقع أن تكشف خلاله شركة آبل عن هاتفها الجديد iPhone 15، وApple Watch Series 9، ونموذج محدث من AirPods، وiPad mini 7، تأثير كبير على أداء السهم. ومع ذلك، يشير كابولسكيس إلى أن المستثمرين المؤسسيين قد تحولوا بشكل سلبي إلى أسهم شركة أبل وقد يحدون من أي حركة صعودية محتملة للسهم.

بشكل عام، في حين أن المخاوف بشأن الصين والتقييم الحالي لشركة أبل لا تزال قائمة، فمن المرجح أن تؤثر تأثيرات حدث "Wonderlust" ومشاعر المستثمرين المؤسسيين على أداء السهم المستقبلي.

مصادر:

– محلل Itau BBA تياجو كابولسكيس

- "لافتات الشوارع في أوروبا" على قناة CNBC

– محللو بنك أوف أمريكا