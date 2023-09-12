أصدرت Apple تحديثات أمنية لإصلاح ثغرة Zero-Day في أجهزة iPhone القديمة

أصدرت شركة Apple تحديثات أمنية لطرز iPhone الأقدم من أجل معالجة ثغرة يوم الصفر المكتشفة مؤخرًا. تم تتبع هذه الثغرة الأمنية باسم CVE-2023-41064، وتم استغلالها بشكل نشط لإصابة أجهزة iOS ببرنامج التجسس Pegasus الذي طورته مجموعة NSO.

ثغرة اليوم صفر، CVE-2023-41064، هي ثغرة في تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد يتم استغلالها عن طريق إرسال صور ضارة عبر iMessage. وكشفت مجموعة Citizen Lab للأبحاث الأمنية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن هذه الثغرة الأمنية، إلى جانب خلل آخر يعرف باسم CVE-2023-41061، كانا جزءًا من سلسلة هجوم بدون نقرة تسمى BLASTPASS. في هذا الهجوم، تم إرسال صور مصممة خصيصًا عبر مرفقات iMessage PassKit لتثبيت برامج التجسس على الأجهزة المستهدفة.

حتى أجهزة iOS التي تم تصحيحها بالكامل والتي تعمل بالإصدار 16.6 كانت عرضة لهذا الهجوم. ردًا على ذلك، أصدرت Apple إصدارات macOS Ventura 13.5.2 وiOS 16.6.1 وiPadOS 16.6.1 وwatchOS 9.6.2 كتحديثات أمنية لإصلاح هذه الثغرات الأمنية. أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) أيضًا تنبيهًا يطلب من الوكالات الفيدرالية تطبيق التصحيحات بحلول 2 أكتوبر 2023.

ولمزيد من حماية الأجهزة، قامت Apple بإعادة تحديثات الأمان إلى إصدارات البرامج الأقدم. يتضمن iOS 15.7.9 وiPadOS 15.7.9 وmacOS Monterey 12.6.9 وmacOS Big Sur 11.7.10 الآن الإصلاحات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن دعم iOS 15 انتهى في سبتمبر 2022، بينما لا تزال Apple تدعم مونتيري وبيغ سور. تغطي التحديثات الأمنية مجموعة من موديلات iPhone الأقدم، بما في ذلك iPhone 6s وiPhone 7 والجيل الأول من iPhone SE وiPad Air 2 والجيل الرابع من iPad mini والجيل السابع من iPod touch.

على الرغم من عدم ملاحظة أي هجمات على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل macOS حتى الآن، إلا أنه لا يزال يوصى بشدة بتطبيق التحديثات الأمنية على هذه الأجهزة أيضًا. تعمل شركة Apple بجد على مدار العام لإصلاح العديد من نقاط الضعف في يوم الصفر عبر منصاتها، حيث تم تصحيح إجمالي 13 نقطة ضعف حتى الآن.

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