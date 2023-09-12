في هذه المقالة، سنستكشف أفضل تطبيقات iPhone المجانية والمدفوعة في الولايات المتحدة. توفر هذه التطبيقات مجموعة متنوعة من الميزات وتلبي مختلف الاهتمامات والاحتياجات.

من بين أفضل تطبيقات iPhone المجانية في الولايات المتحدة، أحد التطبيقات البارزة هو Temu: Shop Like a Billionaire. يتيح Temu للمستخدمين التسوق لشراء السلع الفاخرة وتجربة أسلوب حياة الملياردير. تطبيق شائع آخر هو YouTube TV، والذي يقدم مجموعة واسعة من محتوى البث ليستمتع بها المستخدمون. TikTok، المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة واسعة الانتشار، موجود أيضًا في القائمة.

من ناحية أخرى، تشمل تطبيقات iPhone الأعلى أجرًا في الولايات المتحدة لعبة Minecraft، وهي لعبة شائعة جدًا تتيح للاعبين إنشاء عوالمهم الخاصة. Geometry Dash هو تطبيق مدفوع آخر يجمع بين الموسيقى واللعب القائم على المهارات. لعبة اللوحة الشهيرة MONOPOLY لديها أيضًا نسخة رقمية متاحة لمستخدمي iPhone.

وتشمل التطبيقات المدفوعة الأخرى التي تدخل القائمة لعبة Heads Up!، وهي لعبة احتفالية ممتعة، وPlague Inc.، وهي لعبة محاكاة استراتيجية حيث يقوم اللاعبون بإنشاء وتطوير مسببات الأمراض لإصابة البشرية والقضاء عليها.

توفر هذه التطبيقات مجموعة من خيارات الترفيه، بدءًا من الألعاب وحتى تجارب نمط الحياة. سواء كنت تبحث عن تجربة تسوق فاخرة أو لعبة آسرة لتلعبها، فهناك خيارات متاحة على متجر التطبيقات.

مصادر:

- تيمو: تسوق مثل الملياردير، تيمو

– يوتيوب تي في، جوجل ذ.م.م

- تيك توك، تيك توك المحدودة

- ماين كرافت، موجانج

- Geometry Dash، RobTop Games AB

- مونوبولي، ستوديو ألعاب مارمالاد

- تنبيه!، وارنر بروس.

- شركة الطاعون، إبداعات نديميك

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