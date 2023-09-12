Apple Watch Series 9: ميزات وتحسينات جديدة

بقلم جاي بيترز

كشفت شركة Apple مؤخرًا عن أحدث ساعاتها الذكية، Apple Watch Series 9، في حدث Wonderlust. تأتي السلسلة 9 مزودة بالعديد من الميزات والتحسينات الجديدة التي تعمل على تحسين وظائفها وتجربة المستخدم.

إحدى الإضافات البارزة هي S9 SiP الجديد (النظام في الحزمة)، الذي يتميز بوحدة معالجة مركزية قوية تحتوي على 5.6 مليار ترانزستور، ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%، ومحرك عصبي رباعي النواة. تسمح هذه الترقية بمعالجة طلبات Siri مباشرة على الجهاز، مما يؤدي إلى تحسين الاستجابة. علاوة على ذلك، تشتمل الساعة الذكية الآن على شريحة فائقة العرض من الجيل الثاني، مما يعزز الدقة في البحث عند توصيلها بجهاز iPhone.

تتميز Apple Watch Series 9 أيضًا بشاشة أكثر سطوعًا، قادرة على الوصول إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهو ضعف الحد الأقصى لسطوع سابقتها، السلسلة 8. وتضمن هذه الشاشة المحسنة رؤية أفضل حتى في البيئات الخارجية الساطعة.

من الإضافات الملحوظة إلى السلسلة 9 هي إيماءة "النقر المزدوج"، المشابهة لميزة النقر الموضحة في Apple Vision Pro. يتيح ذلك للمستخدمين الرد على المكالمات الهاتفية أو التفاعل مع الساعة من خلال النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا. ستكون ميزة النقر المزدوج متاحة من خلال تحديث البرنامج في أكتوبر.

وفيما يتعلق بخيارات التصميم، ستتوفر السلسلة 9 من الألومنيوم بمجموعة من الألوان، بما في ذلك اللون الوردي، وضوء النجوم، والفضي، ولون منتصف الليل، والأحمر المنتج. ستتوفر إصدارات الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي والفضي والجرافيت. يمكن تقديم الطلبات المسبقة بدءًا من يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يكون التوفر في 22 سبتمبر. يبدأ النموذج الأساسي بسعر 399 دولارًا.

أجرت Apple أيضًا تحسينات بيئية مع Series 9. عند إقرانها بحزام Sport Loop الجديد، تصبح Apple Watch Series 9 أول منتج خالٍ من الكربون من Apple. بالإضافة إلى ذلك، تسمح العبوة الأصغر بشحن أكثر كفاءة.

تتبع Apple Watch Series 9 السلسلة 8 من العام الماضي، والتي قدمت أجهزة استشعار لدرجة الحرارة واكتشاف الأعطال. ومن الجدير بالذكر أيضًا Apple Watch Ultra، وهو نموذج أكثر قوة مع شاشة أكبر وزر إجراء منفصل. ستأتي السلسلة 9 مع نظام التشغيل watchOS 10، وهو أحدث نظام تشغيل للساعة الذكية من Apple والذي يوفر واجهة مستخدم متجددة وإصدارات محدثة من التطبيقات الأساسية.

بشكل عام، توفر Apple Watch Series 9 ترقيات كبيرة من حيث الأداء وسطوع الشاشة والميزات المبتكرة. لا تزال هذه الساعة خيارًا رائدًا للساعة الذكية للمستخدمين الذين يبحثون عن مزيج من الأسلوب والوظيفة والوعي البيئي.

مصادر:

- جاي بيترز (مؤلف)

– الحافة (صور)

– أبل (تفاصيل المنتج)

– اتحاد يونيكود (مقترحات الرموز التعبيرية)