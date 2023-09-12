Apple تكشف عن Apple Watch Ultra 2 الجديدة بميزات رائعة

طرحت شركة Apple، عملاق التكنولوجيا، أحدث إضافاتها إلى سلسلة Apple Watch مع إطلاق Apple Watch Ultra 2. تتميز هذه الساعة الذكية الجديدة بعمر بطارية رائع يصل إلى 36 ساعة بشحنة واحدة. علاوة على ذلك، في وضع الطاقة المنخفضة، يمتد عمر البطارية إلى 72 ساعة مذهلة.

إحدى الميزات البارزة في Apple Watch Ultra 2 هي وجه الساعة الحصري المسمى "modular Ultra" الذي طورته Apple خصيصًا لهذا الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الساعة الذكية مزودة بشريحة S9، مما يوفر أداء وكفاءة معززين.

بسعر يبدأ من 799 دولارًا (66,200 روبية هندية)، توفر Apple Watch Ultra 2 مجموعة من الوظائف والميزات المبتكرة. خلال حفل الإطلاق، أصدرت شركة Apple أيضًا إعلانًا مهمًا بخصوص المواد المستخدمة في منتجاتها. كشفت الشركة أنها لن تقوم بعد الآن بدمج الجلود في أي من منتجات Apple الجديدة. علاوة على ذلك، أكدت شركة Apple التزامها بالاستدامة من خلال الإشارة إلى أن Apple Watch Series 9 هي أول منتج خالٍ من الكربون. ومن الآن فصاعدا، سيتم تشغيل جميع عمليات تصنيع ساعات Apple بالكامل بالكهرباء النظيفة.

قدمت Apple أيضًا Series 9 Watch الجديدة التي تتميز بمعالج أكثر قوة. سبق هذا الإعلان الكشف المرتقب عن iPhone 15، والذي من المتوقع أن يتميز بمنافذ شحن جديدة وكاميرات محسنة وأسعار أعلى محتملة للطرز المتميزة. من حيث الوظائف، تتضمن Series 9 Watch الآن ميزة تسمى “النقر المزدوج”. ومن خلال النقر بإبهامهم وإصبعهم معًا مرتين، يمكن للمستخدمين أداء مهام مختلفة دون لمس الساعة فعليًا.

خلال الحدث، أوضح جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Apple، أن ميزة "النقر المزدوج" تستخدم التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات الطفيفة في تدفق الدم عندما ينقر المستخدم بأصابعه معًا. يتيح هذا التقدم للمستخدمين المشاركة في أنشطة أخرى، مثل تمشية كلب أو حمل فنجان من القهوة، مع الاستمرار في التفاعل مع ساعتهم الذكية.

علاوة على ذلك، كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، أن الشركة لا تزال على المسار الصحيح لإصدار سماعة الواقع المختلط Vision Pro في أوائل عام 2024. ويهدف هذا المنتج المرتقب إلى تزويد المستخدمين بتجربة واقع معزز غامرة وتحويلية.

بشكل عام، أظهرت أحدث إعلانات Apple تفانيها المستمر في الابتكار والاستدامة وتجربة المستخدم. تُظهر Apple Watch Ultra 2 وSeries 9 Watch، إلى جانب سماعة الرأس Vision Pro القادمة، التزام Apple بدفع الحدود التكنولوجية وتوفير المنتجات المتطورة لعملائها.

(ملاحظة: هذه المقالة مبنية على معلومات من مصادر مختلفة.)

مصادر:

- مجهول. (2023، 12 سبتمبر). Apple تكشف عن Apple Watch Ultra 2 الجديدة بميزات رائعة. لايف مينت.

- مجهول. (2023، 12 سبتمبر). ظهور Apple Watch Series 9 لأول مرة بوظائف محسنة. لايف مينت.