تقدم Apple جهاز iPhone 15 مزودًا بمنفذ USB-C ونظام كاميرا محسّن

كشفت شركة Apple للتو عن أحدث هواتفها الذكية، iPhone 15 وiPhone 15 Plus، والميزة البارزة هي تضمين منفذ USB-C. يمثل هذا خروجًا عن موصل Lightning المملوك لشركة Apple، حيث تتحول الشركة للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة. يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا لنفس سعة التخزين.

على الرغم من أن تصميم هواتف iPhone لهذا العام يشبه إلى حد كبير iPhone 14، إلا أن هناك تحسينات ملحوظة. تتميز جميع الطرازات الآن بالجزيرة الديناميكية، وهي عبارة عن فتحة على شكل حبة تم تقديمها في iPhone 14 Pro وPro Max. فهو يوفر طريقة جديدة لعرض الإشعارات والتفاعل مع التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز iPhone 15 بشاشة OLED Super Retina قادرة على عرض محتوى Dolby Vision بسطوع يبلغ 1,600 شمعة في المتر المربع. تصل ذروة سطوع هذه الشاشة إلى 2,000 شمعة في ضوء الشمس، وهو ضعف سطوع الشاشة السابقة.

أهم ترقية لجهاز iPhone 15 هي نظام الكاميرا الخاص به. تمت ترقية مستشعر الكاميرا الرئيسي إلى 48 ميجابكسل من 12 ميجابكسل السابقة الموجودة في iPhone 14. كما يتميز الهاتف بعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل وتحسينات على وضع البورتريه. لم يعد المستخدمون بحاجة إلى التبديل يدويًا إلى الوضع الرأسي، وهناك تحسينات على الوضع الليلي والصور الحية ووضع الحركة.

داخل iPhone 15، قامت Apple بترقية مجموعة الشرائح إلى A16، وهو نفس المعالج المستخدم في طرازات iPhone 14 Pro العام الماضي. تعد الشركة بعمر بطارية يدوم طوال اليوم بفضل البطارية الأكبر حجمًا. يتضمن iPhone 15 أيضًا شريحة واسعة النطاق من الجيل الثاني لتحسين الاتصال والعثور بدقة في Find My.

إلى جانب iPhone 15، تطلق Apple Apple Watch Series 9 الجديدة، والتي تتميز بشريحة مطورة مع أداء مُحسّن لوحدة معالجة الرسومات وشريحة نطاق فائق العرض من الجيل الثاني. تقدم الساعة أيضًا ميزة “النقر المزدوج” والمزيد.

مصادر:

وشك