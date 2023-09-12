تقديم iPhone 15: التغييرات والترقيات

تولد أحداث إطلاق iPhone من Apple دائمًا الكثير من الضجيج والإثارة، ولم يكن الكشف الأخير عن iPhone 15 استثناءً. يظل iPhone جزءًا مهمًا من أعمال Apple، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة كل عام. مع هذا الإصدار الأخير، تهدف شركة Apple إلى تقديم جهاز يشتمل على جميع التطورات والابتكارات التكنولوجية التي طورتها منذ إصدار iPhone الأصلي في عام 2007.

أحد التغييرات الملحوظة في iPhone 15 هو الانتقال من موصل شحن Lightning الخاص بشركة Apple إلى منفذ USB-C المقبول عالميًا. وكان هذا التغيير ضروريا بموجب حكم صادر عن الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، سيتمكن المستخدمون من استخدام نفس الكابل لشحن أجهزة iPhone الخاصة بهم بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت.

على صعيد التصميم، قدمت شركة Apple مجموعة من الألوان الجديدة لجهاز iPhone 15، بما في ذلك اللون الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود. تتميز موديلات Pro من iPhone 15 بهيكل خارجي من التيتانيوم، مما يجعلها أخف وزنًا وأكثر متانة. كما تم أيضًا تقليل حواف الشاشة، مما يسمح بأحجام عرض أكبر.

إحدى الميزات البارزة في طرازات iPhone 15 Pro هي استبدال مفتاح كتم الصوت بزر إجراء قابل للبرمجة. يمكن للمستخدمين تخصيص هذا الزر لأداء وظائف مختلفة، مثل كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت، أو تشغيل التطبيقات، أو بدء المذكرات الصوتية.

فيما يتعلق بتطورات الكاميرا، قامت Apple بتجهيز طرازات iPhone 15 للمبتدئين بنفس تقنية الكاميرا الموجودة في مجموعة iPhone 14 Pro السابقة. يتضمن ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تلتقط تفاصيل أكبر وتحسن التركيز. يضمن التصوير الحسابي أن يتمكن المستخدمون من التقاط صور عالية الجودة حتى بدون الطراز Pro.

تتميز طرازات iPhone 15 Pro أيضًا بميزات الكاميرا المحسنة، مع خيارات مثل الأطوال البؤرية الجديدة المحددة مسبقًا، وإمكانيات التكبير المتقدمة، وتثبيت الصورة المحسن، والتصوير الفوتوغرافي المحسن في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، كلا الطرازين Pro متوافقان مع التقاط "مقاطع الفيديو المكانية"، وهو تنسيق فيديو ثلاثي الأبعاد تدعمه سماعة Apple Vision Pro القادمة.

توفر أجهزة iPhone 15 Pro Max وPro والموديلات الأخرى مجموعة من الميزات والترقيات التي تلبي احتياجات وتفضيلات المستخدمين المختلفة. تهدف Apple إلى توفير جهاز ليس متقدمًا تقنيًا فحسب، بل أيضًا جذاب بصريًا وسهل الاستخدام.

مصادر:

- المقال: "لماذا تستطيع شركة مثل Apple جذب الكثير من الاهتمام لإطلاق منتج بسيط؟" (لم يتم تقديم عنوان URL)

– مصدر الصورة: أبل