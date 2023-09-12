Apple تعلن عن تاريخ إصدار iOS 17

كشفت شركة Apple أخيرًا عن تاريخ إصدار iOS 17 خلال حدثها الأخير. سيكون الإصدار الأحدث من البرنامج متاحًا للترقية مجانًا يوم الاثنين 18 سبتمبر. ويأتي هذا الإعلان بعد الكثير من الترقب من مستخدمي Apple منذ الإعلان عن البرنامج لأول مرة في حدث WWDC في يونيو. من المتوقع أن يعمل نظام التشغيل iOS 17 على تغيير تجربة iPhone بالكامل.

قبل الإصدار الرسمي، تم توفير نسخة تجريبية من iOS 17 للمختبرين. ومع ذلك، فإن النسخة الكاملة ستكون الآن في متناول الجميع. هناك العديد من الميزات المثيرة التي جذبت انتباه المستخدمين. إحدى هذه الميزات هي الترقية إلى FaceTime، مما يسمح للمستخدمين بترك رسائل البريد الصوتي عبر الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن أداة تسمى NameDrop المستخدمين من مشاركة معلومات الاتصال بسهولة بمجرد تقريب هواتفهم من بعضها البعض. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالتنظيم، تم تقديم تطبيق مجلة جديد أيضًا.

أحد التحسينات المهمة التي جذبت اهتمام الكثيرين هو الوعد بميزة التصحيح التلقائي المحسنة. ويقال إن هذا التصحيح التلقائي المحدث يتعلم من تفضيلات المستخدم، مما يزيل الإحباط الناتج عن استبدال الكلمات غير المقصودة.

وفي تاريخ الإطلاق في 18 سبتمبر، يمكن الوصول إلى iOS 17 عن طريق تحديث البرنامج. سيسمح هذا للمستخدمين بالاستمتاع بجميع الميزات الجديدة والمحسنة التي تم تقديمها. تواصل Apple تقديم التطورات التي تعزز تجربة المستخدم لعملائها.

مصادر:

– إعلان حدث أبل