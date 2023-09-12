حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

Apple تعلن عن تاريخ إصدار iOS 17

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
Apple تعلن عن تاريخ إصدار iOS 17

كشفت شركة Apple أخيرًا عن تاريخ إصدار iOS 17 خلال حدثها الأخير. سيكون الإصدار الأحدث من البرنامج متاحًا للترقية مجانًا يوم الاثنين 18 سبتمبر. ويأتي هذا الإعلان بعد الكثير من الترقب من مستخدمي Apple منذ الإعلان عن البرنامج لأول مرة في حدث WWDC في يونيو. من المتوقع أن يعمل نظام التشغيل iOS 17 على تغيير تجربة iPhone بالكامل.

قبل الإصدار الرسمي، تم توفير نسخة تجريبية من iOS 17 للمختبرين. ومع ذلك، فإن النسخة الكاملة ستكون الآن في متناول الجميع. هناك العديد من الميزات المثيرة التي جذبت انتباه المستخدمين. إحدى هذه الميزات هي الترقية إلى FaceTime، مما يسمح للمستخدمين بترك رسائل البريد الصوتي عبر الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن أداة تسمى NameDrop المستخدمين من مشاركة معلومات الاتصال بسهولة بمجرد تقريب هواتفهم من بعضها البعض. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالتنظيم، تم تقديم تطبيق مجلة جديد أيضًا.

أحد التحسينات المهمة التي جذبت اهتمام الكثيرين هو الوعد بميزة التصحيح التلقائي المحسنة. ويقال إن هذا التصحيح التلقائي المحدث يتعلم من تفضيلات المستخدم، مما يزيل الإحباط الناتج عن استبدال الكلمات غير المقصودة.

وفي تاريخ الإطلاق في 18 سبتمبر، يمكن الوصول إلى iOS 17 عن طريق تحديث البرنامج. سيسمح هذا للمستخدمين بالاستمتاع بجميع الميزات الجديدة والمحسنة التي تم تقديمها. تواصل Apple تقديم التطورات التي تعزز تجربة المستخدم لعملائها.

مصادر:
– إعلان حدث أبل

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

تكنولوجيا

نظرة على تطور الفن التوليدي في معرض "GEN/GEN: الأجيال التوليدية".

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

نظرة عامة شاملة على لوائح الأصول الرقمية في تايلاند

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
تكنولوجيا

كيفية استخدام رموز استرداد Free Fire للعناصر المميزة داخل اللعبة

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

تكنولوجيا

نظرة على تطور الفن التوليدي في معرض "GEN/GEN: الأجيال التوليدية".

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

نظرة عامة شاملة على لوائح الأصول الرقمية في تايلاند

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

كيفية استخدام رموز استرداد Free Fire للعناصر المميزة داخل اللعبة

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

إطلاق لعبة Pokémon GO باللغة الهندية

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات