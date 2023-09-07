مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك يثير مخاوف بشأن شركتي Apple وGoogle باعتبارهما "نقاط اختناق" في نظام الدفع الأمريكي

أعرب روهيت شوبرا، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)، عن مخاوفه بشأن هيمنة أبل وجوجل في نظام الدفع الأمريكي، مشيرًا إلى أنهما تعملان بمثابة "نقاط اختناق" وتخنقان الابتكار من خلال منع التطبيقات الأخرى من دخول السوق. أدلى تشوبرا بهذه التصريحات خلال مؤتمر للتكنولوجيا المالية نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

نشر CFPB مؤخرًا تقريرًا يفحص تأثير سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى على وظائف النقر للدفع المستخدمة على الأجهزة المحمولة. وضعت Apple وGoogle لوائح تتحكم في دمج تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في تطبيقات الطرف الثالث، وهو أمر ضروري لمعاملات النقر للدفع. إذا لم تمتثل التطبيقات لهذه اللوائح، فقد يتم رفض الوصول إليها أو حتى إزالتها من متجر التطبيقات.

يسلط تشوبرا الضوء على الحصة السوقية المهيمنة لنظامي التشغيل iOS من Apple وأنظمة تشغيل Android من Google، والتي توجد في 55% و45% من الهواتف الذكية التي يتم شحنها في الولايات المتحدة على التوالي. ونظرًا لتزايد شعبية الدفع عبر الهاتف المحمول، فإن سياسات وممارسات هذه الشركات لها تأثير كبير على مدفوعات التجزئة.

يقوم CFPB بتقييم دور شركات التكنولوجيا الكبرى في الأنظمة المصرفية وأنظمة المدفوعات عن كثب، مع التركيز على ضمان نظام دفع عادل للمستهلكين والتجار والمنافسين الناشئين. ويشير تشوبرا إلى أن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية يشعرون بالقلق إزاء قدرة عمالقة التكنولوجيا على خنق المنافسة والابتكار.

يشير التقرير الصادر عن CFPB على وجه التحديد إلى أن لوائح Apple تقيد تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى تقنية NFC، مما يمنعها بشكل فعال من استخدام وظائف النقر للدفع. وفي المقابل، لا تتطلب لوائح جوجل توجيه المدفوعات من خلال محفظتها الخاصة، مما يسمح بمزيد من المنافسة والابتكار.

وقد بررت شركة Apple هذه القيود من خلال الإشارة إلى مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية. ومع ذلك، يتساءل تشوبرا عما إذا كان الحظر الكامل على الوصول إلى NFC ضروريًا لمعالجة هذه المشكلات ويقترح أنه يمكن وضع قيود الخصوصية والأمان على تطبيقات الطرف الثالث بدلاً من ذلك.

في الختام، يثير CFPB أسئلة مهمة حول تأثير Apple وGoogle في نظام الدفع. ومع استمرار عمالقة التكنولوجيا في السيطرة على السوق، فمن الأهمية بمكان ضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين ومنع أي ممارسات مناهضة للمنافسة قد تعيق الابتكار واختيار المستهلك.

مصادر:

– مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك روهيت شوبرا

- تقرير CFPB عن سياسات التكنولوجيا الكبيرة ووظائف النقر للدفع.