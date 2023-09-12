حدث Apple 2023: هل يستطيع iPhone 15 أن يقلب الأمور لصالح شركة Apple Inc.؟

يعد الكشف عن هاتف iPhone الذي طال انتظاره لشركة Apple Inc. دائمًا بمثابة لحظة مهمة للشركة، ويحمل حدث هذا العام وزنًا أكبر. مع طرح تشكيلة iPhone 15 الجديدة، تهدف شركة Apple إلى عكس سلسلة من المبيعات البطيئة وإعادة إشعال حماسة المستهلكين.

ويواجه عملاق التكنولوجيا مجموعة متنوعة من التحديات، بما في ذلك التباطؤ الأوسع في الصناعة في الطلب على الهواتف الذكية والمخاوف بشأن وجود الشركة في الصين، أكبر سوق دولي لها. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون قرار التبديل إلى معيار الشحن USB-C جيدًا مع المستهلكين الذين جمعوا مجموعات من ملحقات Lightning.

ومع ذلك، هناك عوامل واعدة تعمل لصالح أبل. لا يزال جهاز iPhone هو المنتج الأكثر ربحية للشركة، حيث يمثل حوالي نصف مبيعاتها. كما ساعدت قدرة شركة Apple على دفع الطرازات المتطورة ذات الميزات الحصرية في الحفاظ على الطلب وفرض أسعار متميزة.

على الرغم من التراجع العام في سوق الهواتف الذكية، فقد تفوقت شركة أبل على منافسيها. وبينما تراجعت شحنات iPhone بنسبة 2% في الربع الأخير، شهدت شركة Samsung Electronics Co. انخفاضًا حادًا بنسبة 15%. وقد مكنت هذه المرونة النسبية شركة أبل من الحصول على حصة سوقية في الصناعة.

إحدى العقبات المحتملة التي تواجه شركة Apple هي استقبال iPhone 15 في الصين. في حين أن السوق الصينية كانت نقطة مضيئة بالنسبة للشركة، إلا أن الحظر الحكومي الأخير والمنافسة من شركة Huawei Technologies Co. أثارت مخاوف بشأن التراجع المحتمل في المعنويات تجاه شركة Apple. ومع ذلك، واجهت شركة آبل تحديات مماثلة في الماضي وتمكنت من التعافي.

مع قيام شركة Apple بالكشف عن أحدث أجهزة iPhone الخاصة بها وتحديثات لمنتجات أخرى مثل Apple Watch وAirPods، ستتجه كل الأنظار إلى أداء الشركة. سيكون موسم العطلات بمثابة اختبار حقيقي لقدرة Apple على التغلب على هذه التحديات واستعادة الزخم في سوق الهواتف الذكية.

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– عنوان المقال: حدث Apple 2023: يعد الكشف عن iPhone الخاص بشركة Apple دائمًا هو الوقت الأكثر أهمية في العام

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