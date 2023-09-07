Anthropic تطلق النسخة المدفوعة من Claude Chatbot

طرحت شركة Anthropic، شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من شركة Google، نسخة مدفوعة من برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، Claude، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تبلغ تكلفة خطة الاشتراك الجديدة، التي تسمى Claude Pro، 20 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة و18 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في المملكة المتحدة.

يقدم Claude Pro العديد من المزايا بما في ذلك أولوية الوصول خلال أوقات الذروة، والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، والقدرة على إرسال عدد أكبر من الرسائل مقارنة بالإصدار المجاني. يمكن لمستخدمي Claude Pro توقع ما لا يقل عن 100 رسالة كل ثماني ساعات، اعتمادًا على سعة الروبوت. ستقوم Anthropic بإخطار المستخدمين عندما يكون لديهم 10 رسائل متبقية، وسيتم إعادة تعيين الحدود كل ثماني ساعات.

تضع هذه الخطوة Anthropic في منافسة مباشرة مع موفري برامج الدردشة الآلية الآخرين. تقدم OpenAI خطة اشتراك مماثلة تسمى ChatGPT Plus بسعر 20 دولارًا شهريًا، بينما تقدم Poe، وهي منصة chatbot AI مملوكة لشركة Quora، أيضًا خطة مدفوعة بقيمة 20 دولارًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Microsoft مؤخرًا إصدارًا مؤسسيًا من Bing Chat مع ميزات خصوصية محسنة للشركات.

قدمت شركة Anthropic كلود لأول مرة في شهر مارس، حيث قامت بتسويقه على أنه برنامج دردشة "أسهل في التحدث معه" وأقل احتمالاً لإنتاج مخرجات ضارة. في البداية، كان Claude متاحًا فقط داخل Slack أو للشركات، لكن Anthropic قامت بتوسيع نطاق توفره للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع إطلاق Claude 2 في يوليو.

بشكل عام، يهدف تقديم Anthropic للنسخة المدفوعة من Claude إلى تزويد المستخدمين بمزايا إضافية وتجربة مراسلة أكثر كفاءة. ومع تزايد شعبية روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، تتزايد المنافسة في السوق باستمرار، مما يدفع الشركات إلى تعزيز عروضها وتوفير ميزات فريدة لجذب المستخدمين.

التعاريف:

– Chatbot: برنامج كمبيوتر يستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المحادثة البشرية.

– خطة الاشتراك: خدمة مدفوعة تقدم مزايا أو ميزات إضافية للمستخدمين المشتركين فيها.

مصادر:

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– OpenAI ChatGPT Plus: [أدخل الرابط]

– بو: [أدخل الرابط]

- دردشة بينج: [أدخل الرابط]