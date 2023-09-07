Claude Pro: Anthropic تطلق النسخة المدفوعة من منافس ChatGPT

كشفت Anthropic، الشركة التي تقف وراء منافس ChatGPT Claude، مؤخرًا عن Claude Pro، وهو إصدار متميز من برنامج الدردشة الآلي الخاص بها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. متاح مقابل 20 دولارًا شهريًا، ويقدم Claude Pro مجموعة من الميزات المحسنة للمستخدمين، مما يعكس هيكل التسعير الخاص بـ ChatGPT Plus.

على غرار منافسه، يعد Claude روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على نموذج اللغة الكبير القوي لشركة Anthropic، Claude 2. تم تطوير Anthropic بواسطة كبار الموظفين السابقين في OpenAI، وهو يضع نفسه كبديل أخلاقي ومسؤول في مشهد الذكاء الاصطناعي (AI). اتخذت الشركة تدابير واسعة النطاق لضمان التدريب الآمن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ووضعت مبادئ واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.

من خلال الاشتراك في Claude Pro، يحصل المستخدمون على العديد من الفوائد. إنهم يتمتعون باستخدام أكثر بخمس مرات من الإصدار المجاني من Claude.ai ولديهم القدرة على إرسال عدد أكبر من الرسائل. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون على أولوية الوصول إلى Claude.ai خلال فترات حركة المرور العالية ويحصلون على وصول مبكر إلى الميزات الجديدة عند تقديمها.

يشير إطلاق Claude Pro إلى التزام Anthropic بالحفاظ على ميزة تنافسية في سوق برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال تقديم مستوى مدفوع من خدماتها، تهدف الشركة إلى توفير تجربة مستخدم مطورة مع توليد الإيرادات لدعم جهود التطوير المستمرة.

قامت Anthropic بطرح Claude Pro في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يسمح للمستخدمين في هذه المناطق بالاستفادة من الميزات والفوائد المحسنة التي توفرها خطة الاشتراك.

بشكل عام، يوضح تقديم نسخة مدفوعة من Claude طموح Anthropic لتحدي قادة الصناعة، مثل OpenAI، وتأسيس نفسها كلاعب بارز في قطاع الذكاء الاصطناعي. إن تفاني الشركة في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب شراكاتها الإستراتيجية، قد يضع Anthropic كمنافس قوي في المشهد المتطور لروبوتات الدردشة المولدة للذكاء الاصطناعي.

مصادر:

- موقع أنثروبي